Belen Rodriguez, il video con la flebo al braccio scatena le polemiche: “Esibizionismo puro”

La showgirl ha condiviso con i fan un video mentre si esibisce a casa in una performance musicale. Ma la flebo al braccio ha scatenato le polemiche

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IPA Belen Rodriguez

Un video pensato per intrattenere il suo pubblico ha scatenato non poche polemiche. Belen Rodriguez ha voluto dedicare ai suoi fan una piccola performance musicale “casalinga”, dove si esibisce cantando un brano con la sua voce dolce e suadente. Un dettaglio però ha attirato l’attenzione dei curiosi: la flebo al braccio che la showgirl ha mostrato durante l’esibizione su Instagram.

Belen Rodriguez e il video con la flebo al braccio

Aveva pensato di dedicare ai suoi fan una canzone, ma la sua esibizione ha preso ben presto una piega inaspettata. Belen Rodriguez ha deciso di regalare ai suoi numerosi follower una breve esibizione direttamente da casa sua, dove con un microfono e un telefono ha cantato con la sua voce calda e suadente.

A colpire tutti però è stata la flebo al braccio della showgirl, che gli haters non hanno potuto fare a meno di commentare. Diversi infatti gli scambi tra gli utenti e la stessa Belen, che ha voluto rispondere ai commenti più piccati difendendo la sua posizione.

“Ora mi chiedo ma perché esibirsi con la flebo al braccio”, scrive un utente, a cui fa eco un altro: “Esibizionismo puro“. Ma la showgirl argentina non si è lasciata di certo toccare dai commenti sgradevoli, replicando a suo modo: “Perché ho la flebo al braccio”. Ma c’è anche chi la difende: “A tutti quelli che domandano e criticano perché ha la flebo, ma perché avete sempre da dire qualcosa di negativo?”. E anche in questo caso Rodriguez non perde occasione per rispondere: “Perché non dire speriamo che domani con la flebo starai meglio? Easy”.

Del resto non si trattava di nulla di grave: la showgirl ha voluto accelerare la sua guarigione dalla bronchite con un booster di vitamine. Anche qualche giorno fa Belen era stata oggetto di critiche, quando un utente aveva voluto far sapere la sua opinione, ovvero che per lui la showgirl è un’esibizionista alla perenne ricerca di risalto a livello mediatico. Ma lei, invece di attaccarlo, ha confermato quanto scritto dal follower. “Amore, se non fossi un’esibizionista non farei il lavoro che faccio, cioè esibirmi“.

E Gaetano Fidanzati?

Da qualche giorno fa discutere anche la situazione sentimentale di Belen Rodriguez: da Ferragosto infatti il compagno Gaetano Fidanzati, che prima appariva con una certa frequenza sul profilo della conduttrice, è completamente sparito. Pare infatti che la storia con il personal trainer milanese si sia già interrotta, pare a causa di alcuni scatti che la vedevano mano nella mano con un altro uomo durante la notte di Ferragosto.

Da allora però del compagno di Belen non c’è stata più traccia: lei si sta concentrando sulla famiglia, fuggendo in Grecia per una vacanza con la figlia Luna Marì. Nel frattempo un commento della stessa Rodriguez suggerisce che la storia sia arrivata già al capolinea. Un’utente facendole un complimento le ha scritto: “Sei così bella, affascinante e con un cuore grande. Ti auguro sinceramente di incontrare una persona degna che ti amerà veramente, ti custodirà, ti proteggerà, ti renderà felice. Meriti esattamente questo tipo di amore”. Breve ma piena di significato la sua replica speranzosa: “Succederà“.