Ballando, Lucrezia Lando svela i veri motivi dell’addio a Marco De Angelis

Lucrezia Lando svela i veri motivi dell’addio a Marco De Angelis. I ballerini di Ballando con le Stelle si sono detti addio dopo una lunga storia d’amore. Una relazione importante, nata lontano dalle telecamere dello show di Milly Carlucci e tenuta segreta. Solo dopo che il programma era terminato, Lucrezia e Marco avevano scelto di raccontare il loro amore.

24 anni lei, 26 lui, Lucrezia e Marco sembravano molto innamorati, sino all’addio, arrivato all’improvviso e annunciato dalla stessa Lando. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, in coppia con Gilles Rocca, la ballerina ha infatti deciso di concentrarsi unicamente sulla carriera.

Lucrezia ha spiegato di aver lasciato il compagno perché la passione fra i due era finita, ma soprattutto perché, almeno per ora, nella sua vita c’è spazio solo per la danza e non per l’amore. “In questo momento per me esiste solo la danza – ha confessato al settimanale DiPiù, svelando i motivi della rottura – […] Sento il bisogno di concentrarmi su di me, pensare ai miei progetti e sfruttare tutte le occasioni. In una coppia può capitare di vivere un momento di difficoltà, di fragilità e di riflessione”.

“Gli auguro tutto il bene del mondo – ha aggiunto Lucrezia, parlando dell’ex fidanzato -, ma in questo periodo ho deciso di dedicarmi di più a me stessa, come mai avevo fatto prima”. La Lando ha poi sottolineato che la fine del legame sarebbe arrivata dopo una lunga discussione con il ballerino di Ballando con le Stelle. “Marco De Angelis la pensa come me”, ha concluso.

Nel frattempo Milly Carlucci è al lavoro per realizzare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come ogni anno il programma andrà in onda dall’Auditorium di Roma e, secondo alcune indiscrezioni, inizierà il prossimo 16 ottobre. La padrona di casa ha già annunciato di aver confermato l’intera giuria dello show. A giudicare le performance dei concorrenti dunque ci saranno Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. “Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata – ha spiegato -. C’è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”.