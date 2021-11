Ballando, Ciro Immobile perché non sarà ballerino per una notte

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Un cast scoppiettante e ospiti d’eccezione: Milly Carlucci, per Ballando con le Stelle, ha sempre voluto personaggi di alto spessore che potessero intrattenere il suo pubblico nel migliore dei modi. Determinata e instancabile, è sempre riuscita a raggiungere tutti i suoi obiettivi, anche quelli apparentemente più ostici. A volte, però, ha dovuto anche rinunciare a qualcosa. Ad esempio, a Ciro Immobile, che, a differenza di quanto era stato annunciato, non parteciperà al suo show.

Ciro Immobile, perché non sarà presente a Ballando con le Stelle

Tra i ballerini per una notte fortemente voluti di Milly Carlucci c’è anche Ciro Immobile, che solo qualche mese fa ha fatto sognare tutti gli italiani con le sue prodezze sul campo di calcio che hanno portato, insieme agli altri giocatori della nazionale, l’Italia a trionfare nei campionati Europei.

Tutto sembrava essere pronto per la discesa in pista di Ciro Immobile e della moglie Jessica, ma un imprevisto ha costretto Milly Carlucci a rivedere i suoi piani all’ultimo momento. Il calciatore, infatti, si è infortunato e non può più fare la sua esibizione. Ad annunciarlo, attraverso Instagram, proprio la conduttrice:

Vi abbiamo annunciato Ciro e Jessica Immobile come ballerini per una notte, ma nel frattempo ci sono stati degli aggiornamenti purtroppo. Avrete letto dell’infortunio di Ciro che gli ha impedito di essere con la Nazionale. […] Comunque loro non saranno, per motivi appunto fisici, ballerini per una notte.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non demorde

Insomma, Ciro e Jessica Immobile, attesissimi dal pubblico, non ci saranno. I due, inoltre, avevano accettato di partecipare anche per presentare a tutti un’iniziativa di solidarietà, ‘Un calcio all’esclusione’, voluta fortemente dai due e da Papa Francesco. Milly, però, è fortemente determinata: nonostante la loro assenza troverà il modo di parlarne.

In attesa di sapere come possono evolvere gli avvenimenti vi dico che non avremo questi ballerini per una notte. Cercheremo, attraverso il ballo, di parlare della bellissima iniziativa di solidarietà.

Ora, però, Milly deve cercare in fretta una soluzione. Chi prenderà il posto di Ciro e Jessica Immobile a Ballando con le Stelle? Per il momento si tratta ancora di un mistero ma, non ci sono dubbi, la Carlucci, come già più volte accaduto in passato, non si lascerà frenare dagli imprevisti e troverà il modo per sorprendere il suo pubblico.