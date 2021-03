Aurora Ramazzotti, la foto dolcissima su Instagram: “Mi mancano i concerti”

editato in: da

Leni, Matilda, Aurora e il coraggio di mostrarsi imperfette

Una foto bellissima, ricca di tenerezza, ma anche un messaggio malinconico riferito al periodo storico che stiamo vivendo: Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un’immagine di diversi anni fa che la mostra in versione bambina a un concerto.

E il post non solo contiene un bel ricordo riguardo al suo passato e al suo papà Eros Ramazzotti, ma anche un momento di malinconia, Aurora infatti a corredo dell’immagine ha scritto solo: “Mi mancano concerti”, un pensiero di molti dal momento che le manifestazioni canore hanno subito una battuta d’arresto ormai da tempo a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Nell’immagine la si vede in versione bambina a un concerto del papà, mentre tiene un cartello tra le mani pieno di scritte in cui si legge: “Sono Auri. Ti voglio tanto bene pai” frase seguita da tanti punti esclamativi colorati e circondata da un cuore.

Tanta tenerezza per un’immagine che ha fatto il pieno di like e commenti. I fan hanno apprezzato moltissimo il post e la dolcezza dell’immagine, condividendo la malinconia per i concerti. Tra i commenti anche quello della stessa Aurora che, con la sua consueta ironia, ha aggiunto: “E comunque il ‘Sono Auri’ fa riderissimo”.

Aurora Ramazzotti è un volto molto amato sui social, basti pensare che su Instagram è seguita da oltre 2,1 milioni di follower. Ma è anche un personaggio sempre più apprezzato del mondo dello spettacolo dove si sta costruendo una bella e interessante carriera. Di recente ha fatto il su debutto nella trasmissione Le Iene con il ruolo di inviata, e in quella occasione la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha voluto anticipare la novità con un breve video suoi social in cui si mostra con il tipico look della iena televisiva con tanto di completo nero e camicia bianca.

Su Instagram è molto attiva e di frequente pubblica scatti anche legati alla sua famiglia, ai suoi affetti o immagini del passato. Non mancano anche le dediche al fidanzato Goffredo Cerza al quale è legata da diversi anni. Per lui Aurora scrive sempre parole piene d’amore, come quelle condivise con i fan in occasione del compleanno di Goffredo.

E ora ha emozionato i suoi tanti fan con questa immagine di lei in versione bambina e fan a un concerto del papà Eros.