Asia Argento e Andrea Preti sempre più vicini: l’indiscrezione

Dopo lunghi mesi passati ad affrontare le numerose critiche che l’hanno travolta, Asia Argento torna a far parlare di sé: stavolta, ad occuparsi di lei è la cronaca rosa. A quanto pare, infatti, l’attrice avrebbe un nuovo flirt con un famoso personaggio pubblico italiano, Andrea Preti – lo ricordate all’Isola dei Famosi?

A parlare di questa (presunta) storia d’amore è il settimanale Chi, dove si legge che i due attori avrebbero cominciato a frequentarsi già alcune settimane fa. Non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, né sono state pubblicate foto che possano regalarci qualche indizio – e lo sappiamo bene, Instagram è ormai la fonte principale per le notizie di gossip rosa. Ma queste voci hanno già scatenato i fan, e sui social non si parla d’altro.

Si tratta, d’altronde, di un’indiscrezione totalmente inaspettata: Asia Argento e Andrea Preti sembrano non avere molto in comune, ad eccezione di un recente passato non proprio sereno. L’attrice, figlia del re dell’horror Dario Argento, ha trascorso gli ultimi due anni a combattere pubblicamente la sua personale battaglia contro le molestie sessuali, una delle prime propugnatrici del movimento Me Too.

La sua carriera ha subito pesanti conseguenze per lo scandalo in cui è rimasta coinvolta quando il giovane attore americano Jimmy Bennett l’ha accusata di violenza sessuale, tanto da essere stata allontanata da X-Factor, in cui vestiva i panni di giurata. E nel giugno 2018 ha vissuto il dramma del suicidio del suo fidanzato Anthony Bourdain, che l’ha gettata in uno stato di prostrazione.

Andrea Preti, invece, è reduce da una breve ma intensa relazione d’amore con Claudia Gerini, al termine della quale aveva annunciato di voler concentrarsi unicamente su se stesso. Solo qualche settimana fa, a Storie Italiane, il giovane attore aveva rivelato di essere pronto alla castità fino all’incontro con la sua anima gemella. E se quel momento fosse già arrivato? A quanto pare, infatti, Asia e Andrea avrebbero ritrovato il sorriso insieme: non sono ancora usciti allo scoperto, ma le indiscrezioni rivelano che tra i due starebbe nascendo qualcosa di importante.

Non ci resta che attendere con pazienza che la coppia decida di confermare – o smentire – la lieta novella, o magari che la Argento pubblichi qualche indizio sul suo profilo Instagram. I fan hanno già drizzato le antenne, pronti a cogliere ogni più piccolo segnale.