Anna Tatangelo al posto della D’Urso: “Racconterò me stessa”

Negli ultimi giorni si è finalmente dipanata la nebbia attorno ai palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, e le novità emerse sono davvero molte. A partire dal ridimensionamento di Barbara D’Urso, a cui resta unicamente il suo Pomeriggio Cinque. E quello che è stato per lungo tempo il suo spazio domenicale? A quanto pare, sarebbe in arrivo Anna Tatangelo.

Facciamo il punto della situazione: Pier Silvio Berlusconi ha annunciato tutte le novità del prossimo palinsesto autunnale di Mediaset, parlando a lungo proprio di Barbara D’Urso. A settembre, ben due dei suoi show non torneranno in onda. Stiamo parlando di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso, un tipo di intrattenimento che non sarebbe più tra gli obiettivi dell’emittente. Naturalmente, c’è ora da capire chi prenderà il suo posto, soprattutto la domenica pomeriggio – quando Canale 5 si troverà a dover affrontare nuovamente la spietata concorrenza di Mara Venier e del suo Domenica In.

È ormai certa la presenza di Silvia Toffanin, che il prossimo autunno raddoppierà il suo appuntamento settimanale con Verissimo, approdando per l’appunto anche nel pomeriggio della domenica. Ma non sarà sola: anche Anna Tatangelo troverà spazio nel palinsesto Mediaset, con un nuovo show intitolato Scene da un matrimonio. “Di questo programma non posso dire ancora nulla, perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza” – ha rivelato la cantante in un’intervista a Il Giornale – “È ancora un embrione che si sta sviluppando”.

Lady Tata è dunque al lavoro per questo suo nuovo progetto: “Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa”. Il suo non è un vero e proprio debutto televisivo, perché l’abbiamo già vista nella giuria di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Anzi, nella presentazione dei palinsesti autunnali si è parlato proprio di questo show, che è stato riconfermato per una terza stagione e che vedrà la Tatangelo ancora una volta nei panni di giurata.

Per Anna è, questo, un momento d’oro. Oltre a prepararsi per un’interessante stagione televisiva, sta portando avanti i suoi impegni in ambito musicale. E per ora ha deciso di mettere da parte le continue indiscrezioni sulla sua vita privata, soprattutto quelle che l’hanno vista al centro dell’attenzione per la nuova relazione del suo ex Gigi D’Alessio. Concentrata su se stessa, ha ammesso: “Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me“.