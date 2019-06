All Together Now: arriva Gianluca Vacchi. E la Hunziker si scatena

editato in: da

Michelle Hunziker e J-Ax sono giunti alla quarta puntata di All Together Now. Lo show, trasposizione di un format inglese, si è rivelato fresco e divertente e i presentatori possono prendersi gran parte del merito. Frizzante come sempre, la signora Trussardi ha condotto la trasmissione con grande professionalità, ben supportata dal rapper dalla battuta pronta.

Bravissimi, i due, non solo a gestire i componenti del muro di giudici, che con le loro personalità animano ogni puntata, ma anche a individuare i super ospiti. Gianluca Vacchi, infatti, è stato scelto come giudice speciale e ha calamitato su di sé l’attenzione, cantando e ballando.

La presentatrice svizzera, vestita completamente di bianco con una tuta di seta formata da pantaloni a palazzo e camicia, ha accolto il suo ospite e si è lasciata andare a un’esibizione con il famoso influencer e dj. Una performance trascinante seppur breve, quella di Vacchi, che ha fatto scatenare proprio tutti e che, dobbiamo ammetterlo, ha messo un po’ in ombra i concorrenti. In ogni caso, un successo. Il pubblico era completamente in visibilio, i giudici incontenibili e la Hunziker sfrenata.

Insomma, una grande sintonia tra la presentatrice e il dj, che già in passato avevano fatto divertire i loro fan con alcuni video postati sui social. In particolare, qualche mese fa, avevano pubblicato la scena di un divertente ballo sincronizzato eseguito sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma che è diventato subito virale.

Michelle Hunziker, con la sua straordinaria energia, e J-Ax, sono riusciti, quindi, ad unire con armonia tanti elementi diversi: concorrenti, più o meno talentuosi, il muro umano, con esperti appartenenti al mondo musicale per diversi motivi, e il super ospite Gianluca Vacchi.

Momenti di puro spettacolo, che alla fine porteranno, però, uno dei cantanti che hanno partecipato alla gara a vincere un premio di 50 mila euro. Questo rende ancora più importante la presenza dei giudici, che, con i loro commenti, spesso entusiasti ma qualche volta anche molto pungenti, hanno animato la serata.

Come ciliegina sulla torta, poi, un’avvenimento speciale. Per la prima volta, i cento giudici, sono riusciti a dare un voto positivo all’unanimità decretando la prima semi-finalista del talent show.