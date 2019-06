All Together Now, Michelle Hunziker: il look per la semifinale delude

editato in: da

Michelle Hunziker e J-Ax sono quasi giunti alla fine del loro viaggio televisivo. Si è infatti disputata la semifinale e di All Together Now, il talent show con una formula davvero particolare e un mix di elementi che ne hanno decretato il successo.

A giudicare i partecipanti, infatti, un muro composto da ben cento personaggi appartenenti, in un modo o nell’altro, al mondo della musica o dello spettacolo.

Ad alzare il livello dell’intrattenimento i giudici speciali. Se nella scorsa puntata Gianluca Vacchi aveva fatto scatenare tutti, muro e Hunziker compresi, questa volta è toccato alle donne tenere compagnia al pubblico e dare opinioni sui concorrenti. Si tratta dell’affascinante Youma Diakite e, soprattutto, della scoppiettante Iva Zanicchi.

Proprio quest’ultima, lasciata la poltrona del Grande Fratello 16, è tornata sulle sedute del muro umano. Iva ha reso la puntata ancora più divertente e frizzante, scherzando non solo con Michelle Hunziker, ma in particolare con Luca Valenti, giurato del muro e talento di X-Factor Uk.

C’è da dire che il programma, che poteva risultare complesso da gestire, ha visto una Michelle Hunziker condurre con grande professionalità, alleggerendo i momenti di tensione e di ansia dovuti alla gara. A tenere banco anche i suoi look, spesso apprezzati ma talvolta anche criticati. Ha esordito, infatti, con un total white che non ha ricevuto consensi, per poi riprendersi con una uniforme di paillettes, un total black con pantaloni a zampa, e una tuta bianca.

Per la semifinale, la signora Trussardi ha invece scelto un elegante tailleur gessato color panna e ha osato con un’acconciatura cotonata che le ha conferito un’aria formale, quella che si addice ad una puntata importante, ma che non ci ha convinte. Non ci resta che chiederci a cosa avrà pensato per la finale: qualcosa di sbarazzino o un lungo abito da sera?

L’attenzione, naturalmente, ormai è tutta spostata sui concorrenti, tra i quali spicca anche qualche faccia conosciuta. Si tratta di Dennis Fantini, che aveva già vinto Saranno Famosi, la prima edizione del talent che poi sarebbe diventato Amici di Maria De Filippi.

Chi sarà il primo vincitore di All Together Now? Per vedere chi porterà a casa il premio di 50 mila euro, e l’ultimo look scelto da Michelle Hunziker, non ci resta che aspettare la finale.