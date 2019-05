All Together Now: la Hunziker si scatena al debutto, ma il look non convince

editato in: da

Prima puntata di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In un sobrio look total white, la bella conduttrice si scatena sul palco dello studio di Canale 5 tra canzoni e kermesse di ballo.

Elegante e raffinata, la Hunziker apre la prima serata del talent con un look total white diverso dagli outfit abituali: una tuta lunga che ne disegna perfettamente le forme del corpo, impreziosita soltanto da un sottile ricamo sullo scollo profondo. Una Michelle quasi sottotono per essere la serata d’apertura del programma. Eppure, nonostante la semplicità del look, la conduttrice conquista il pubblico tra performance canore e piccole kermesse di ballo.

A quanto pare, la Hunziker ci ha preso gusto col canto. Dopo il lancio ufficiale del suo primo singolo trap “Mickhere”, prodotto in collaborazione con J-Ax per promuovere l’inizio della messa in onda di All Together Now, Michelle dà prova delle sue doti canore anche durante la prima puntata. Un duetto con i Boomdabash diventa quasi d’obbligo, così pure come le sue performance corali e dei 100 giudici, appassionati o esperti del settore, che compongono il muro del canto del talent.

In un programma tutto ispirato alla musica, non potevano quindi mancare le performance della vera reginetta della serata, Michelle. Le si perdona persino il look troppo sobrio, troppo casto e poco appariscente, dato che riesce ad essere la vera mattatrice della puntata (e forse anche la sola). D’altronde, al di là della Hunziker, la musica sembra essere la vera grande protagonista di All Together Now, un programma che vuole un po’ sovvertire il concetto di talent, dando la possibilità a cantanti professionisti di guadagnarsi ben 50 mila euro semplicemente cantando e coinvolgendo i giudici nella loro performance.

Ed è proprio sulla scia del singolo trap e della recente collaborazione con un personaggio come J-Ax, che Michelle Hunziker non riesce a rimanere ferma nella sua sobrissima tutta bianca. Si scatena, canta a squarciagola, balla ed intrattiene concorrenti e pubblico, dimostrandosi ancora una volta una delle reginette assolute delle prime serate della televisione italiana. Eppure, diciamoci la verità, il look così semplice non convince affatto. Farà meglio nella prossima puntata?