Michelle Hunziker, cresce l’attesa per All Together Now. E lancia una frecciatina

editato in: da

Michelle Hunziker e J-Ax pronti per il nuovo show canoro All Together Now.

Il debutto è per giovedì 16 maggio in prima serata su Canale 5. La presentatrice svizzera è entusiasta e in conferenza stampa lancia la sfida a X Factor e agli altri talent. E non risparmia le frecciatine:

Qui non ci sono tre o quattro giudici che, per quanto brillanti, dicono sempre le stesse cose. Qui non ci si annoia mai.

Lo spettacolo da lei condotto vede infatti J-Ax a capo di una giuria eccezionale, mai vista in tv. È composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, che formeranno un vero e proprio Muro Umano. Nelle prime settimane troveremo tra i vari volti noti: Mietta, Le Donatella, Fernando Proce, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Valentina Dallari, Marco Ligabue…. Solo per fare qualche nome.

La giuria ospiterà nomi come Al Bano e Iva Zanicchi.

La temibile giuria valuterà e commenterà a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riuscirà a entusiasmare ed emozionare la giuria, al punto tale da spingerla ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso ad All Together Now.

Alla semifinale arriveranno 20 concorrenti e alla finalissima 10, più gli eventuali concorrenti che hanno ottenuto il consenso unanime del Muro, cioè un punteggio pari a 100.

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio da 50mila euro.

La Hunziker, che per l’occasione si è trasformata anche in una trap queen, non ha nascosto i suoi dubbi quando le è stato presentato il progetto. A spaventarla era soprattutto la gestione dell’enorme giuria, ma poi si è convinta del successo:

Mi sono davvero emozionata e divertita; quando mi hanno descritto il format ho avuto mille dubbi. Come si possono gestire cento giurati, diventa impossibile, mi ero detta. E invece l’effetto condominio del Muro è coinvolgente e tutti hanno potuto dire quello che pensavano.

Altro che quei 4-5 giurati bravissimi dei talent che sono però costretti a dire sempre le stesse cose.

Su Instagram intanto cresce l’attesa. La bionda Michelle posta una foto con J-Ax e scatena i follower:

Troppo fighi

Anche se qualcuno vorrebbe al fianco della Hunziker Gerry Scotti:

Scusami , ma l’accoppiata hunzigram-scotti mi piace di più.