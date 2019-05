Valentina Dallari sta meglio: su Instagram la foto dopo la lotta contro l’anoressia

editato in: da

Valentina Dallari torna a sorridere dopo la lotta contro l’anoressia e su Instagram posta una foto che fa tirare un sospiro di sollievo ai follower.

La modella e dj è finalmente tornata alla vita di tutti i giorni, dopo che la malattia l’aveva costretta ad un lungo ricovero, portandola lontano dalla famiglia e costringendola a fare i conti con i suoi demoni. Un percorso difficile e doloroso, che Valentina aveva raccontato su Instagram, senza nascondere nulla ai fan che la seguivano dai tempi di Uomini e Donne.

Ex tronista nello show di Maria De Filippi e famosissima dj, la Dallari era arrivata a pesare 37 chili, inseguendo un’idea di perfezione che la stava conducendo verso l’autodistruzione. Ad aiutarla la sua famiglia, ma soprattutto l’ingresso in un centro specializzato in cui, grazie al supporto di medici e psicologi, è riuscita a sconfiggere l’anoressia, tornando nuovamente a sorridere.

“Seguivo Chiara Ferragni ma soprattutto Chiara Biasi – aveva spiegato in un’intervista rilasciata alle Iene -, vedevo quelle sue spalle spigolose e pensavo che piacessero di più ai follower. Avrei ammazzato per avere quel fisico. Volevo essere proprio come lei. Pensavo che se fossi dimagrita, più brand mi avrebbero contattata, che sarei stata più giusta, più cool. Mi dicevo che se fossi diventata così magra avrei avuto più follower e più brand. Volevo essere come lei e avere il suo thigh gap, lo spazio tra le cosce”.

Magrissima e con il volto scavato, Valentina aveva fatto preoccupare molto i suoi fan, che nel corso di questi anni non hanno mai smesso di sostenerla e incoraggiarla. Oggi l’influencer è di nuovo a casa e festeggia la vittoria contro la malattia. L’ultima foto racconta la nuova vita della Dallari e la sua rinascita dopo l’incubo. Nello scatto l’ex tronista è in bikini e mostra le sue splendide curve, incantando i follower. Centinaia i commenti entusiastici, fra cui quelli di tanti colleghi e amici, come Elisa D’Ospina, Alice Basso, Chiara Nasti e diversi inviati delle Iene, convinti sempre di più che Valentina sia un esempio da seguire per tante ragazze che faticano ad accettare il proprio corpo.