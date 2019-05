All Together Now, Michelle Hunziker brilla in uniforme e paillettes

editato in: da

Dopo il look sobrio della prima puntata, Michelle Hunziker ha stupito il pubblico di All Together Now, con un meraviglioso tailleur di paillettes.

Se la tuta bianca della scorsa settimana non era stata convincente, non si può certo dire lo stesso dell’outfit scelto per la seconda puntata. La bella conduttrice del talent, apre infatti la serata, indossando uno scintillante tailleur in paillettes blu scuro. Un pantalone a palazzo e una giacca con doppia fila di bottoni, impreziosita da ricami sulle maniche che ricordano un capospalla militare. Un’uniforme scintillante, che ben si adatta allo spirito della serata di All Together Now.

Durante lo show, Michelle Hunziker e J-Ax, si rivelano i mattatori di una gara tra cantanti dalle grandi voci e dalle forme prorompenti. A stupire il muro di giudici del talent, sono le Ladies Big, un trio di donne curvy, che si esibiscono con il brano “Survivor” delle Destiny’s Child. Al grido di #lartenonhamisura, le tre cantanti hanno portato in televisione l’idea di poter essere un’artista anche oltre la 44. Ma non sono certo le sole concorrenti “in forma” della serata. Anche Mirella Piazza, la terza cantante della serata, si distingue per forme prosperose e una voce profonda, perfetta per la sua esibizione di “Domenica Lunatica” di Vasco Rossi. Una performance che emoziona i giudici e la stessa cantante, che si commuove al solo sentire le splendide parole che J-Ax spende per lei.

E non sono da meno i concorrenti successivi, che conquistano il muro di giurati, con grandi voci e grandi forme. Che non sia un caso, che il duo Hunziker e J-Ax abbia deciso di stupire il pubblico, con una puntata fuori dal comune? Che sia una serata dedicata al mondo curvy? In ogni caso, le grandi voci della seconda puntata di All Together Now, danno tutto un altro fascino al programma. Anche se la vera protagonista rimane la splendida Michelle Hunziker, che non sembra affatto voler perdere l’abitudine di esibirsi in performance di canto e ballo. Dopo una divertente esibizione con i Legnanesi, la conduttrice regala al pubblico una divertente versione de “Il triangolo” di Renato Zero, chiaramente duettata con J-Ax. Inutile ripeterlo, ma la Hunziker è la vera anima di questo programma.