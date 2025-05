Re Carlo, gli eventi estivi dove parteciperà anche Kate Middleton

Fonte: Getty Images Kate Middleton, Carlo e Charlotte al Trooping the Colour 2024

Re Carlo e la Famiglia Reale devono aspettare ancora due mesi per concedersi qualche settimana di riposo. Tra giugno e luglio il calendario degli appuntamenti è molto intenso e ci sono alcuni eventi tradizionali molto prestigiosi in agenda.

Re Carlo conferma l’agenda estiva

Anche se appena tornato da un breve viaggio in Canada e ancora in cura contro il cancro, Re Carlo ha confermato la sua agenda per gli eventi estivi che lo riguardano. Non solo, il Palazzo ha rilasciato il calendario degli appuntamenti cui parteciperanno gli altri membri della Famiglia Reale, Kate Middleton compresa.

Giugno e luglio sono mesi molto intensi per la corte britannica. Come sempre i più laboriosi, oltre a Re Carlo, sono la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Edimburgo.

William svolge molti più incarichi da quando è Principe del Galles ma alcuni di questi passano in secondo piano, come le trasferte abituali nel Ducato di Cornovaglia per controllare l’andamento delle sue rendite. Sua moglie Kate ha ripreso i doveri di Corte con un ritmo molto più lento del passato, dopo la remissione del cancro. La Principessa si è presa molte lunghe pause quest’anno. Anche adesso è in vacanza, ma dovrebbe partecipare a tutti gli eventi più importanti di quest’estate.

Re Carlo, visite di Stato in estate

Oltre agli eventi tradizionali, Carlo e Camilla ospiteranno a Londra Emmanuel e Brigitte Macron dall’8 al 10 luglio. La coppia presidenziale alloggerà al castello di Windsor, perché Buckingham Palace è inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione.

In quell’occasione dovrebbe esserci un bacchetto di Stato al quale ci si aspetta che partecipino anche William e Kate.

Lo scorso febbraio Carlo aveva invitato in Gran Bretagna anche Melania e Donald Trump. La coppia potrebbe recarsi in visita a fine agosto, forse a Balmoral, ma non sono emersi ulteriori dettagli.

Re Carlo, gli eventi in programma

Gli appuntamenti tradizionali dell’estate reale sono invece già stati tutti confermati. Il 14 giugno c’è il Trooping the Colour, il compleanno pubblico del Sovrano che viene celebrato con una parata militare cui assistono dal balcone del Palazzo i membri della Famiglia Reale, tra cui William e Kate coi loro tre figli.

Il 16 giugno è la volta del Garter Day dove viene celebrato l’antico Ordine della Giarrettiera. Durante questa celebrazione Carlo, William e gli altri membri dell’ordine indossano i lunghi mantelli di velluto blu.

Dal 17 al 21 giugno si svolge il Royal Ascot, la corsa di cavalli più celebre al mondo. Carlo e Camilla, come la Regina Elisabetta, sono dei grandi appassionati di gare ippiche e dei forti scommettitori, quindi li vedremo spesso tifare dagli spalti. È probabile che anche Kate si faccia vedere con uno dei suoi look bon ton, rigorosamente coordinato a un cappello all’ultima moda.

Dal 30 giugno al 13 luglio ci sarà Wimbledon. Lì la grande protagonista sarà la Principessa del Galles, ma Carlo e Camilla potrebbero assistere a un match.