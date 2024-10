Amici, pagelle quinta puntata: cosa è successo domenica 27 ottobre

La domenica pomeriggio l’appuntamento è con Amici, i ragazzi della scuola più famosa della televisione italiana e le loro emozionanti esibizioni. Per la puntata del 27 ottobre Maria De Filippi ha voluto Amadeus come giudice, un incontro storico dopo il suo passaggio dalla Rai a Nove: per i due conduttori è stata un’occasione unica, anche per dimostrare la stima che provano l’uno per l’altra. Come di consueto non sono mancati i colpi di scena, tra sfide e scontri tra i professori, che puntano sempre a far valere le loro posizioni.

Amici, Amadeus giudice garbato e tenero. Voto: 9

Avere un personaggio del calibro di Amadeus pronto a giudicare le proprie performance non deve essere stato facile per i ragazzi del talent di Maria De Filippi: mostro sacro della tv, il conduttore è arrivato nella scuola di Amici con fare paterno e severo al punto giusto. Competente e professionale, ha saputo consigliare con garbo i giovani cantanti, che da uno come lui hanno solo da imparare.

Amadeus non ha nascosto l’emozione di trovarsi per la prima volta al cospetto di un altro pilastro della televisione italiana, e Maria dal canto suo ne ha approfittato per dimostrare la sua gratitudine al collega: “Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent”.

Adesso che l'”embargo” della Rai è finito, il conduttore ha immediatamente accettato l’invito nella scuola, che ha definito “il luogo ideale per poter crescere e vedere realizzati i vostri sogni”. Chapeau.

Alessandra Celentano sospende la sua allieva. Voto: 5

In ogni puntata la maestra di danza e volto storico di Amici ha la capacità di scatenare polemiche e attirare su di sé le critiche di tutti, sia in studio che tra gli spettatori dietro lo schermo televisivo. All’inizio della puntata Alessandra Celentano ha parteggiato apertamente per la sua allieva Chiara, che non ha convinto del tutto né la giudice della puntata Virna Toppi, né il pubblico a casa, dimostrando poca obiettività di fronte a una performance non eccellente.

Ma è stato di fronte al compito di Alessia, ballerina della sua scuderia, che ha lasciato tutti senza parole: la prof, inflessibile e (fin troppo) ferma nelle sue posizioni, ha dato zero alla sua allieva. La giovane, specializzata in latino americano, si è esibita su una coreografia di classico assegnata da Deborah Lettieri con lo scopo di metterla alla prova.

La ballerina non si è tirata indietro, nonostante il compito non fosse proprio alla sua portata: il risultato è stato tutto fuorché perfetto, ma di certo non meritava un voto così basso. Sarebbe stato più corretto premiarla per l’impegno: “Io devo giudicare quello che vedo”, ha sostenuto la Cele, senza curarsi del fatto che con il suo giudizio la maglia della ragazza è stata sospesa.

Encomiabile la reazione di Alessia, che di fronte allo zero ha cercato di non abbattersi, consapevole di avere fatto del suo meglio. Era proprio necessario massacrarla così?

Lorella Cuccarini rivendica la vittoria dell’anno scorso. Voto: 2

Gli scontri ad Amici non sono solo tra i professori di ballo: c’è tensione anche tra gli insegnanti di canto, in palese disaccordo su alcuni allievi. Il giovanissimo Luk3, della squadra di Lorella Cuccarini, è finito nel mirino di Anna Pettinelli, che non lo reputa meritevole del banco.

Il cantante si è esibito con due brani, una cover e un suo inedito, e secondo la sua maestra il ragazzo ha grandi potenzialità: “Luca è un mio allievo e voglio dargli il tempo di crescere, ha il sacrosanto diritto di sperimentare, e lo terrò fin quando deciderete di metterlo in sfida”.

Non è della stessa opinione Anna Pettinelli, che l’ha proposto per l’eliminazione convinta che ci siano artisti più convincenti del ragazzo pronti a entrare nella scuola. “Anna, se avessi dovuto seguire le tue indicazioni, avremmo avuto un altro vincitore lo scorso anno!“, ha affermato Cuccarini riferendosi a Sarah Toscano, sua allieva nella scorsa edizione. A parte che, come si suol dire, il cavallo vincente si vede alla fine della corsa, ricordiamoci che è il pubblico a decidere chi rimane sulla cresta dell’onda, perché Amici è solo il trampolino di lancio. Che caduta di stile Lorella!