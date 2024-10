Fonte: Getty Images Amadeus

Amadeus, negli ultimi anni, è stato, senza dubbio, una colonna portante della Rai. Il suo ruolo di direttore artistico e conduttore degli ultimi Festival di Sanremo, infatti, ha portato nuova linfa nella più importante kermesse canora italiana, facendo registrare dei record nel campo degli ascolti. Ma, anche le altre trasmissioni televisive a lui affidate, come I soliti Ignoti e Reazione a Catena sono state sempre seguite con grande affetto dai telespettatori dell’ammiraglia delle reti pubbliche.

Dopo tanti anni di soddisfazioni, però, Amadeus ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Rai e di cominciare una nuova avventura televisiva sul canale Nove, dove, però, ancora non è stato premiato dagli ascolti. Ben presto, il conduttore televisivo, apparirà anche in uno show televisivo di Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Amadeus, infatti, sarà il giudice della sfida di canto della prossima puntata di Amici, in onda domenica 27 ottobre 2024, come svelano le anticipazioni del talent show.

Amadeus giudice ad Amici

Amadeus sta affrontando un anno di importanti cambiamenti, visto il suo trasferimento sul canale Nove, seguendo le orme di Fabio Fazio, che già dall’autunno del 2023, conduce la sua Che tempo che fa dalla nuova emittente televisiva. Gli ascolti, però, non hanno ancora premiato la sua scelta di lasciare la rete pubblica, che è avvenuta non senza polemiche.

In attesa che i telespettatori si abituino al nuovo appuntamento giornaliero con il conduttore televisivo, Amadeus ha deciso di accettare un invito di Maria De Filippi e prenderà parte a una delle seguitissime trasmissioni della presentatrice. Secondo le anticipazioni di Super Guida Tv, infatti, il conduttore televisivo ricoprirà il ruolo di giudice della gara di canto degli allievi della scuola di Amici, nella prossima puntata del talent show.

Amadeus, quindi, darà un voto a ognuno dei cantanti in gara e, tra di loro, preferirà Nicolò che, durante la puntata si esibirà nel brano Knocking on Heaven’s door. Secondo il presentatore televisivo, il giovane allievo riuscirà a rendere moderna una canzone piuttosto datata.

Nel corso dell’episodio domenicale di Amici, Maria De Filippi presenterà anche il libro, di cui Amadeus è autore, e lo ringrazierà per aver scelto come concorrenti in gara nei suoi Festival di Sanremo anche dei talenti provenienti dal talent show, targato Mediaset.

Gli altri giudizi di Amadeus

Come ogni episodio domenicale di Amici, anche in quella che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, gli alunni della scuola si sfideranno a suon di esibizioni per evitare di essere ultimi nella classifica generale e, quindi, di finire in sfida per l’eliminazione. Oltre Nicolò, Amadeus apprezzerà il talento di Ilan e, in particolare, le sue capacità interpretative, facendolo posizionare al secondo posto nella graduatoria di preferenza della sua categoria.

Dopo di lui, Senza Cri, che, secondo il conduttore televisivo, dimostra un grande talento anche se, a suo dire, avrebbe dovuto utilizzare maggiore ironia nella sua performance. Il cantante della scuola di Amici che verrà apprezzato in minor misura da Amadeus sarà Luk3, che, quindi, finirà direttamente in sfida per la prossima settimana.

A giudicare gli alunni del talent show insieme al presentatore anche Virna Toppi, stella della danza italiana.