Amadeus e gli ascolti su Nove: “Lo sapevo”. E sfida Alfonso Signorini

Fonte: IPA Amadeus

Amadeus è sereno. O almeno così è apparso a Che tempo che fa di Fabio Fazio, dove è stato ospite della prima puntata della nuova edizione del talk show. Una breve ospitata per parlare del suo approdo su Nove dove però, almeno per il momento, sta faticando a raggiungere gli ascolti sperati. Ma la situazione non sembra preoccupare minimamente il conduttore che è piuttosto fiducioso sul suo futuro televisivo dopo l’addio alla Rai.

Amadeus su Nove commenta gli ascolti tv dei suoi programmi

Amadeus ha commentato a Che tempo che fa gli ascolti di Chissà chi è, il suo game show su Nove. “Per chi fa televisione come noi gli ascolti sono importanti – ha spiegato – ma sapevo che sarebbe andata così. Ne sono consapevole. Ho la consapevolezza di avere appena iniziato qui al Nove con questa trasmissione, sono qui da 14 giorni, e so di avere un contratto ancora molto lungo quindi è un viaggio e all’inizio è necessario rodare un po’”.

L’ex direttore artistico di Sanremo si è poi difeso da chi l’ha criticato per il suo tutorial su come sintonizzare la tv su Nove: “Ho notato le persone non sono abituate a vedermi sul Nove perché quando mi fermano per strada mi chiedono quando torno in tv e io rispondo che ci sono già. La gente va abituata alle novità e lo sapevo che sarebbe stato così all’inizio. Le persone vanno portate piano piano, non si abituano in due settimane magari ce ne vogliono almeno dieci. Non sono sorpreso di questi risultati”.

E poi ancora: “Con la mia trasmissione Chissà Chi è mi diverto tanto ed è un programma a cui sono abituato perché lo faccio da 5 anni, cambia solo il nome”.

Amadeus sfida Alfonso Signorini con La Corrida

A Che tempo che fa Amadeus ha annunciato che La Corrida, che ha deciso di portare su Nove, partirà ufficialmente lunedì 4 novembre. E andrà avanti per parecchio tempo, fino al 23 dicembre. Sfiderà dunque ogni settimana il Grande Fratello di Alfonso Signorini, uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma Ama dovrà vedersela anche con le fiction di Rai1 e in particolare con la quarta stagione de L’Amica Geniale, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 11 novembre ed è tra i titoli più attesi dell’autunno.

Insomma sarà tutt’altro che facile per Amadeus farsi strada sul piccolo schermo. Eppure il 62enne appare fiducioso: “Porterò in tv La Corrida di Corrado perché La Corrida è quella che ha inventato lui”. Dopo il mitico conduttore scomparso nel 1999 il format è stato condotto per un lungo periodo da Gerry Scotti e successivamente da Flavio Insinna. Dal 2018 al 2020 è stata invece presentata da Carlo Conti.

Amadeus e l’addio alla Rai

Amadeus è inoltre tornato a parlare dell’addio alla Rai e delle critiche, anche feroci, che ne sono scaturite. “La cosa che dispiace di più è che in pochi capiscono che ci sono anche scelte personali da fare. Magari un giorno ti viene voglia di sperimentare, di provare, di fare qualcosa di nuovo, ogni tanto bisogna farlo. Io sono un irrequieto, chi mi conosce lo sa – ha chiarito – Io, poi, ho un sacco di riti scaramantici: metto le cose sempre nello stesso posto, tengo ciò che mi regalano i concorrenti oppure vesto sempre di blu”.

E infine due parole anche per l’amico Fiorello: “Sì, in questi giorni l’ho sentito, noi ci sentiamo, ci conosciamo da tanto e sa che ho diversi progetti a cui sto lavorando. Lui gioca a tennis, poi, quando deciderà di fare qualcosa, ci sorprenderà come sempre”.