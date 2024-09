Amadeus, gli ascolti “bassi” di Chissà Chi è: “Se temo il flop?”

Fonte: IPA Amadeus

Si parla tanto di “sfida di ascolti” tra Amadeus e Stefano De Martino negli ultimi giorni. Da quando il conduttore ha fatto il suo debutto sul Nove – precisamente il 22 settembre 2024 – lo share si è “fermato” al 3,6%. Naturalmente, rispetto ai precedenti, è un passo in avanti per la Rete, ma un “flop” per altri, soprattutto coloro che continuano a paragonare i risultati di Amadeus con quelli ottenuti da De Martino su Rai1. Eppure, come ha spiegato il conduttore stesso, in questo momento sta “giocando un altro campionato”.

Amadeus, gli ascolti di Chissà Chi è

Il debutto di Amadeus sul Nove non è passato inosservato. Impossibile. Dopo aver lavorato in Rai per 25 anni, ha scelto di iniziare una nuova avventura su Discovery, conducendo il game show Chissà Chi è (ex Soliti Ignoti) ogni giorno sul Nove. Lo share ottenuto? Molti lo definiscono “basso”, un vero proprio “flop”. Ma è davvero così? No, in realtà, considerando che lo share di Nove è salito, ma non solo.

In un’intervista a Vania Crippa, è Amadeus stesso ad aver fatto chiarezza sugli ascolti e più in generale su cosa si aspetta dal suo percorso artistico attuale. “Se non amassi il rischio, non farei questo mestiere“, un ragionamento che aveva già svelato in passato a Vanity Fair, ponendo l’accento sul suo segno (Vergine) e sul suo ascendente (Ariete): il primo pensa e costruisce, l’altro agisce e butta giù porte.

E ha aggiunto nell’intervista a Crippa: “Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’. La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario. Mi ricorda un po’ i tempi in cui lavoravo a Radio Deejay. Quando mi chiesero di passare a Radio Capital non c’era nemmeno uno speaker. Fui il primo. Amo le sfide”.

La rivalità con Stefano De Martino

Le rivalità televisive sono sempre state chiacchierate, un po’ il “motore” stesso della televisione. Pensiamo al debutto di Amadeus: nella medesima ora, su Rai1, Carlo Conti faceva un “mini” annuncio su Sanremo 2025. Scelta che in molti non hanno apprezzato. Su Stefano De Martino e gli ottimi ascolti ottenuti su Rai1 con Affari Tuoi, invece, ha detto di avergli consegnato una “macchina perfetta”. Allo stesso tempo, però, ha ammesso di non aver mai visto nemmeno un minuto della nuova stagione.

Facendo un po’ il paragone di chi, dopo essersi lasciato, controlla cosa fa l’ex con il nuovo fidanzato. Ma, vedendo gli ascolti, ha solo aggiunto che probabilmente l’avventura di De Martino sta andando “bene”. Parlare di flop, quindi, è un po’ azzardo: Amadeus stesso ha espresso la volontà di festeggiare sempre alla fine della stagione, e non agli inizi, quando la curiosità è forte. Oltre a Suzuki Music Party, con cui ha debuttato sul Nove, per lui c’è in programma uno degli show più amati: La Corrida.