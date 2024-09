Fonte: IPA Carlo Conti

Un momento televisivo che, volente o nolente, non dimenticheremo mai: nella serata del 22 settembre 2024, Carlo Conti ha rilasciato (a sorpresa, e in una data non casuale) un annuncio su Sanremo. Un semi-annuncio, per la precisione, perché molti degli aspetti rivelati sono già stati affrontati dal conduttore nelle precedenti interviste. Nel frattempo, praticamente in contemporanea, Amadeus ha fatto il suo debutto sul Nove.

Carlo Conti, l’annuncio su Sanremo al Tg1

L’edizione serale del Tg1 del 22 settembre 2024 ha visto protagonista Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. La macchina di Sanremo, pur mancando mesi, è già in moto, come ha affermato il conduttore stesso.

“Stiamo lavorando già a Sanremo, la Commissione artistica sta valutando le Nuove Proposte dove c’è ancora tempo per iscriversi. E sto ascoltando tante canzoni dei Big! Sulle Nuove Proposte c’è una novità, un talent parallelo in cinque serate su Rai2: tra qualche settimana vi dirò chi le condurrà. Nel corso di queste serate arriveremo alla selezione dei migliori che gareggeranno come Nuove proposte”. Stando ad alcune fonti Rai di Leggo, potrebbe essere Alessandro Cattelan il conduttore di Sanremo Giovani.

L’annuncio dei Big in gara a dicembre

Per avere qualche informazione in più, dovremo attendere, però, il mese di dicembre. “E ora vi do il nome dei 24 Big! No, li annunceremo all’inizio del mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni, i cantanti italiani mi stanno mettendo in difficoltà. C’è un po’ di tutto: melodia, brani impegnati, musica leggerissima, ritmo, dance. Quando mi arriva un brano faccio un ascolto, la prima volta sempre a volume basso, e me li ordino in un file che ho nella mia testa. E poi man mano me li riascolto, ma all’improvviso, come se fossero già in radio”.

Le anticipazioni su Sanremo 2025

Il nuovo regolamento di Sanremo è stato già svelato e, come di consueto, intorno al Festival, c’è una curiosità che non si arresta, mai, nemmeno per un momento. Dopo cinque edizioni condotte da Amadeus, è ancora una volta il turno di Carlo Conti, già forte nella conduzione. E che ha in mente un Sanremo ben preciso: tanto per cominciare, non si chiuderà alle 2 di notte, con buona pace di tutti i detrattori della scelta di “Ama” di continuare fino a notte inoltrata. Un rituale che, alla fine, forse mancherà.

Per quanto riguarda il toto-nomi di Sanremo 2025, è ancora presto per avere un’idea chiara di chi vedremo sul palco: tuttavia, secondo All Music Italia, potremmo ritrovare alcuni dei grandi nomi, da Tiziano Ferro a Emma, fino a Blanco, Elodie, Tananai, Matteo Bocelli, Francesco Gabbani… e Al Bano & Romina, il grande sogno di Carlo Conti. In effetti, Al Bano sarebbe più che felice di tornare all’Ariston, tenendo presente la sua “piccola” polemica contro Amadeus per averlo scartato. “Sarebbe stato l’ultimo Sanremo che avrei fatto, perché ormai l’età mi consiglia così, ma Amadeus non ha accettato i miei brani. Non sono sicurissimo che non li abbia ascoltati, ma ne sono quasi certo”. Chissà: l’artista si dice “sempre pronto per Sanremo”.