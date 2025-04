Che Dio ci aiuti 8, la situazione precipita: primi baci, tradimenti e allucinazioni

Fonte: Ufficio stampa Rai Francesca Chillemi

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Che Dio ci aiuti 8, andata in onda giovedì 3 aprile in prima serata su Rai 1. E naturalmente Azzurra, alias Francesca Chillemi, è sempre in mezzo come il prezzemolo.

Che Dio ci aiuti 8 da record con oltre 4 milioni di spettatori

Intanto, la puntata del 3 aprile di Che Dio ci aiuti 8 raggiunge oltre 4 milioni di spettatori e consolida il successo di pubblico della serie, anche se Elena Sofia Ricci, ossia Suor Angela, e Valeria Fabrizi che interpreta Suor Costanza hanno fatto solo dei camei.

All’inizio i fan della fiction si erano risentiti per la loro assenza, ma alla fine Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra che ha preso le redini da Suor Angela li ha convinti e Che Dio ci aiuti 8 è letteralmente decollato.

Che Dio ci aiuti 8, le allucinazioni di Cristina

Nella puntata appena trasmessa in tv, che comprende gli episodi Le favole non esistono e Avanti tutta, si consolida l’amore di Cristina (Ambrosia Caldarelli) per Pietro (Tommaso Donadoni), tanto che lo vede mentre si occupa di bambini piccoli. Allucinazioni dell’inconscio, perché vorrebbe tanto che lui fosse il padre del bebè che aspetta.

Cristina sa che darà alla luce un maschietto, ma nell’ultima ecografia, dove è accompagnata da Pietro che le tiene la mano, scopre che si tratta di una bambina e scoppia la felicità.

E tra il pubblico c’è chi scrive già il finale della storia tra Cristina e Pietro: “Una persona che non tiene al figlio che aspetta non si preoccupa che ci sia qualcosa che non va e non si rallegra quando scopre che sta per avere una bambina, che magari è quello che sognava (sicuramente in futuro). Per cui Cristina sarà la mamma e Pietro il papà. Così è deciso l’udienza è tolta”.

Che Dio ci aiuti 8, va in scena il tradimento

Ma non tutto è oro quel che luccica e l’ombra del tradimento si fa insistente. Lorenzo (Giovanni Scifoni) è ossessionato dall’idea che sua moglie, scomparsa l’anno prima, avesse un altro uomo. Il sospetto è nato dal ritrovamento di un’agenda in cui compare il nome di un uomo che non conosce. Lorenzo inizia a indagare e alla fine scopre che i suoi sospetti sono fondati.

Intanto, Melody (Bianca Panconi) e Corrado (Giulio Corso) si avvicinano pericolosamente mentre lui dà a lei lezioni di guida. L’attrazione è tale che la fidanzata dell’avvocato inizia a ingelosirsi.

Che Dio ci aiuti 8, primi baci

Non manca anche un tocco di romanticismo con Olly (Ludovica Ciaschetti) che sperimenta il primo bacio, proprio lei che odia qualsiasi contatto fisico. “Sono bellissimi insieme 😍”: i fan della serie vanno in brodo di giuggiole.

Quello di Olly però non è l’unico bacio. Infatti, anche Lorenzo, quasi per vendicarsi del tradimento della moglie, esce con Alessia (Margherita Mannino), da sempre attratta da lui. E alla fine della serata, in modo molto goffo, scatta il bacio tra i due. In questo caso però il pubblico non è d’accordo come qualcuno commenta sul profilo Instagram della serie: “A me Alessia non piace, e mi da l’idea che il tradimento della moglie di Lorenzo se lo sia inventata per conquistare Lorenzo.”

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata del 10 aprile

Che Dio ci aiuti 8 torna su Rai 1 in prima serata giovedì 10 aprile con i due episodi, Aiutami e Rewind. Azzurra è impegnata con le sue ragazze ma intanto indaga su un caso di presunta violenza domestica. Nel frattempo cerca di scoprire l’identità di Dario, l’uomo con cui la moglie di Lorenzo l’avrebbe tradito. E quello che scopre è peggio del previsto. Intanto tra Pietro e Cristina cambia qualcosa e sembrano allontanarsi.