Ascolti tv del 3 aprile, Che Dio ci aiuti 8 sfida Francesco, il Papa della gente

Fonte: Ufficio stampa Rai Giovanni Scifoni e Francesca Chillemi in "Che Dio ci aiuti 8"

Il giovedì sera televisivo ha visto l’inedito scontro tra una suora e il Pontefice, ossia tra Suor Azzurra protagonista di Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1 e Francesco, il Papa della gente su Canale 5.

Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8, andata in onda su Rai 1 con Francesca Chillemi, per Lorenzo arriva un brutto colpo. Ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua amica che sta per sposarsi, ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità.

Su Canale 5 la miniserie, Francesco, il Papa della gente racconta il percorso straordinario che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani, a diventare un Papa rivoluzionario e amatissimo.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Splendida Cornice. Geppi Cucciari ha ospitato Roberto Bolle.

Mentre a Dritto e Rovescio su Rete 4 Paolo Del Debbio ha intervistato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in merito ai temi politici ed economici attualmente più rilevanti, con particolare attenzione all’entrata in vigore dei dazi americani voluti dall’amministrazione di Donald Trump.

Prima serata, ascolti tv del 3 aprile: Che Dio ci aiuti irraggiungibile con oltre 4 milioni

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 incolla al piccolo schermo 4.017.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Francesco – Il Papa della gente ha conquistato 1.116.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 608.000 spettatori pari al 3.5%.

Su Italia1 Dune piace a 795.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.202.000 spettatori e il 7.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.162.000 spettatori (8.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 954.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Cucine da incubo ottiene 330.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 772.000 spettatori (4.5%).

Access Prime Time, dati del 3 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.705.000 spettatori (24.6%), mentre Affari Tuoi raduna 6.178.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.765.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post 493.000 spettatori con il 2.4%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.431.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.079.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.453.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.030.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 882.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.883.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 303.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 467.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.558.000 spettatori pari al 22.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.098.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.709.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.695.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (452.000 – 4.4%), Blue Bloods totalizza 587.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 762.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 277.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 525.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.091.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 938.000 spettatori (5.3%) e Fin Che la Barca Va sigla 801.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 950.000 spettatori (5.5%). Su La7, dopo la presentazione (163.000 – 1.7%), Famiglie d’Italia raduna 259.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 166.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 331.000 spettatori con il 2.1%.