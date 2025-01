Fonte: IPA Maria De Filippi

Il 26 gennaio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Amici dove, oltre alle consuete gare di danza e di ballo, sono stati svolti i diversi compiti dei professori. Non sono mancate neanche le polemiche, visto che gli allievi sono stati accusati (ancora una volta) di essere troppo disordinati.

Maria De Filippi materna. Voto: 10

Maria De Filippi è stata al timone, ancora una volta, della puntata domenicale di Amici e, come spesso succede, ha dimostrato anche in quest’episodio tutto il suo spirito materno nei confronti degli allievi. Dopo le esibizioni dei ragazzi, infatti, la conduttrice ha notato che due di loro vivevano un momento di difficoltà: “Jacopo sei andato in paranoia per la chitarra”.

La presentatrice ha provato, subito, a consolare il giovane cantante: “Quando ti dice della chitarra te lo dice perché sente la mancanza dello strumento. Non è un appunto gravissimo, parte solo da quello che è abituato a fare lui”. E in seguito ha spostato la sua attenzione anche su Mollenbeck: “Ti prego di pensare che non dovete piacere a tutti, che loro sono obbligati a fare una classifica e spesso i voti variano di un più e di un meno… Si legge in faccia quello che pensi”. Anche Lorella Cuccarini ha voluto dare sostegno al suo allievo: “Non andare nel panico per favore. Il giudizio è sempre molto soggettivo”.

Maria De Filippi ha anche svelato di essere stata telefonicamente in collegamento con i ragazzi fino alle 22.30 nelle scorse giornate perché due di loro intendevano lasciare la scuola. Tra di loro Luk3 a cui è stata data l’opportunità di presentare un nuovo inedito: “Ti ringrazio per la possibilità. In questo momento sono questo”.

Zerbi-Cele vincenti. Voto: 10

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi condividono spesso lo stesso modo di pensare ad Amici e, nella fase serale, i due professori fanno parte solitamente della stessa squadra. Nella puntata del 26 gennaio 2025 del talent show i due hanno trionfato, visto che alcuni dei loro allievi hanno occupato le prime tre posizioni sia nella classifica di danza, che in quella di ballo: “Celentano oggi brindi”.

Per festeggiare Maria De Filippi ha chiesto ai due professori di esibirsi in un balletto. La proposta è stata ben accolta dal maestro di canto, mentre l’insegnante di danza è sembrata un po’ meno entusiasta: “Non vede l’ora di alzarsi”. Alla fine i due si sono esibiti e, se Alessandra Celentano si è mossa davvero poco, Rudy Zerbi ha coinvolto il pubblico ballando anche con due di loro.

Alla fine dell’esibizione Lorella Cuccarini ha ironizzato a riguardo: “Scusatelo”, affermando che ci volesse per il maestro di canto una bombola d’ossigeno e lui stesso ha fatto una richiesta speciale: “C’è un medico in sala?”.

Alessia Pecchia oltre i suoi limiti. Voto: 9

Tra le prove che gli allievi della scuola hanno presentato ai giudici esterni per stilare la classifica settimanale di canto e danza, quella di Alessia Pecchia era in realtà anche una sfida con sé stessa. Alessandra Celentano, infatti, ha voluto mettere alla prova la sua allieva, facendola esibire in una coreografia che aveva l’obiettivo di esaltare la sua sensualità.

Per presentare l’esibizione al pubblico, sottolineando le difficoltà che la ragazza ha dovuto superare nella preparazione della stessa, Maria De Filippi ha mostrato un video delle prove con Isobel Kinnear che le spiegava le movenze e lei che si lasciava andare all’imbarazzo e allo sconforto: “Mamma mia che disagio. Sembro un camionista. Mi viene da piangere”.

Malgrado i dubbi iniziali Alessia Pecchia ha saputo mostrare tutto il suo talento e sensualità nella coreografia, convincendo il giudice esterno di puntata Fabrizio Mainini: “Di cosa si preoccupava Alessia? Che non riusciva a essere troppo sensuale? Molto versatile”. Insieme all’alunna ha ballato l’ex allievo Sebastian Melo Taveira, le cui capacità sono state lodate anche dalla stessa conduttrice televisiva: “Seba bravo davvero”.

Il ballerino si è esibito in puntata anche a fianco di Chiara Bacci in un altro passo a due e anche questa performance è piaciuta molto al giudice esterno: “Femminilità molto elegante, mai sensuale. Ha delle bellissime linee, delle bellissime gambe”. La danzatrice, in seguito, ha dovuto eseguire un compito, assegnatole da Emanuel Lo che puntava a farla andare oltre i suoi limiti: “Esplorare la tua parte interiore che, a mio avviso, è ancora dentro di te”. L’insegnante ha svelato di trovare la ragazza un po’ immatura, imbarazzata e poco consapevole: “Non sei veramente consapevole di chi tu sia”.

Alla fine dell’esibizione il maestro di ballo le ha dato un’insufficienza: “Potevi essere più incisiva”. Alessandra Celentano, invece, ha promosso la sua allieva: “Ha lavorato molto bene”.

Rudy Zerbi si ricrede. Voto: 8

Da quando ha fatto il suo ingresso nella scuola di talenti, Nicolò Filippucci ha spesso subito le critiche di Rudy Zerbi, che lo trova teatrale e non in grado di trasmettere delle vere emozioni ma, nella puntata di domenica 26 gennaio 2025, il maestro di Amici si è dovuto ricredere sul suo conto. Con la sua cover di Training Season, infatti, l’alunno è riuscito a strappare un applauso al professore e un bel voto: “Ti ho dato un bel 7, per quello che ho visto oggi… Ti sei proprio lasciato andare, ti vorrei sempre così. Spero sia un inizio”. Anna Pettinelli, sorpresa, ha gridato al: “Miracolo“. In ogni caso il cantante sarà in sfida nella prossima puntata del talent show, perché è arrivato ultimo in classifica, insieme a Giorgia Conti.

Caso pulizie, grande classico di Amici. Voto: 6

In chiusura di puntata Alessandra Celentano ha svelato di aver fatto un blitz nella casetta dei ragazzi durante le loro ultime prove: “Io spesso bazzico dove ci sono i monitori, dagli autori, per vedere un po’ l’andamento della casa. Ho visto che la casa è il solito porcile… Tranne un giorno, quello della puntata”.

L’irruzione in casa ha messo in evidenza una situazione da lei giudicata terrificante: “Un disastro”, con mozziconi di sigarette ovunque, bottigliette di plastica, cartacce per terra. La maestra ha mostrato tutto il suo disappunto a riguardo: “Qui è un letamaio… Non pensavo veramente di dover tornare su quest’argomento”, svelando i nomi dei più disordinati.

Mollenback, Niccolò, Deddè, Alessia, Daniele, Jacopo e Luk3 sono stati segnalati come i meno attenti alla pulizia, ma loro non hanno accettato quest’etichetta, svelando di non essere i peggiori in casa. Anche se i professori hanno chiesto diverse volte di fare i nomi di coloro che erano veramente i colpevoli del disordine: “Coraggio di dire di chi è la colpa“, ma ancora una volta, non si è arrivato a nulla.