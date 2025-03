Verissimo, Silvia Toffanin spiazza Gerry Scotti: “Sono gelosa del tuo rapporto con Michelle”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nella nuova puntata di Verissimo, il salotto della domenica pomeriggio di Canale 5, Silvia Toffanin ha aperto le porte a una delle coppie televisive più affiatate e amate dal pubblico italiano: Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Tra confidenze inaspettate, aneddoti commoventi e momenti di grande complicità, la conduttrice ha spiazzato tutti – pubblico incluso – con una frase che ha sorpreso anche il diretto interessato: “Gerry, io sono gelosa del rapporto che hai con Michelle”.

Il trio perfetto a Verissimo: Silvia, Gerry e Michelle

Seduti nel confortevole studio di Verissimo, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si sono raccontati a cuore aperto. E se la conduttrice ha rotto subito il ghiaccio con la battuta sulla “gelosia”, è stata poi Michelle a intervenire, sottolineando quanto sia profondo il rapporto che la lega al collega: “Gerry è sempre stato un uomo amato perché trasmette semplicità. È uno di quei rari uomini capaci di restare connesso alle proprie emozioni”.

Un ritratto autentico, quello tracciato dalla showgirl svizzera, che ha vissuto con Gerry momenti professionali indimenticabili. Dalla prima conduzione di Paperissima, dove tutto ebbe inizio, fino alle quattrocento puntate condivise a Striscia, il loro sodalizio è rimasto intatto.

A confermare il sentimento di stima profonda è lo stesso Scotti, che, con la sua consueta ironia, ha detto: “Mai come quest’anno ci siamo seguiti, ci siamo guardati… come se ci fossimo visti l’altro ieri. È ancora una volta un’avventura meravigliosa”.

E se tra una caduta “programmata per lo show” e una risata improvvisa il pubblico ha avuto modo di rivedere la complicità che li rende così forti come duo televisivo, Silvia Toffanin si è ritagliata un ruolo da “terzo elemento curioso”, riuscendo come sempre a scavare in profondità, con garbo e senza invadenza.

Le confessioni inedite: l’amicizia, Sanremo e l’amore

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha saputo fare le domande giuste per riportare alla luce ricordi intensi. Michelle ha parlato con emozione della sua Aurora, pronta a convolare a nozze con Goffredo: “Tra poco mia figlia si sposa. E io? Ora sono serena”. Un momento intimo, che ha toccato il cuore del pubblico, sempre attento alle dinamiche famigliari di Michelle Hunziker, amatissima anche come madre e donna.

Anche Gerry Scotti, mai troppo propenso a parlare di sé, ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata: il rapporto con il figlio Edoardo, la perdita dei genitori, l’equilibrio faticosamente ritrovato. “Michelle si è accorta che non mi arrabbiavo più, che non me la prendevo. Sono uscito zen da certe difficoltà”, ha detto con quella pacatezza che lo caratterizza.

Il ricordo di Sanremo è stato un altro momento chiave dell’intervista. Michelle, emozionata, ha rivissuto le sue due edizioni sul palco dell’Ariston: la prima con Pippo Baudo, la seconda con Claudio Baglioni. Gerry ha scherzato sul suo futuro a Sanremo 2025 con Carlo Conti: “Ma magari! Anche solo per l’aria di mare…”, ha ironizzato, strappando un sorriso a Silvia e Michelle.

Tra risate e momenti di sincera emozione, Gerry ha voluto condividere anche un pensiero sempre legato al Festival. Un evento che per il conduttore ha rappresentato un ritorno simbolico, fatto di affetto e nostalgia. Ma, soprattutto, un passaggio importante che non sarebbe stato possibile senza il via libera dell’azienda per cui lavora da decenni. “Ringrazio Mediaset che mi ha fatto andare con serenità” ha detto Gerry, con gratitudine sincera.