Verissimo, cosa cambia per colpa di Maria De Filippi

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Si rinnova l’appuntamento con Verissimo e Silvia Toffanin, insieme a una carica di ospiti e una grande novità che riguarda C’è posta per te. Le interviste ai personaggi più amati rimangono assicurate, ma il talk di Canale5 si apre a nuove storie: quelle raccontate da Maria De Filippi nel corso delle puntate dedicate al suo programma.

Verissimo apre a C’è posta per te, cosa cambia da sabato

Quella che attende i telespettatori di Verissimo è certamente una bella novità. Il programma di Silvia Toffanin mantiene infatti la sua natura originale ma si apre a una nuova appendice, quella destinata a C’è posta per te. Le storie del people show del sabato sera tornano su Canale5 per raccogliere le reazioni a caldo dei protagonisti dei racconti più emozionanti, da ascoltare sotto una diversa angolazione.

Ci troviamo di fronte a un nuovo modo di raccontare, una maniera diversa di dare respiro alle storie dei protagonisti che possono ora spiegare come siano andate le cose dopo la chiusura della celebre busta. Nella puntata di sabato 15 gennaio, il salotto di Silvia Toffanin si apre a Fernando, Susanna e Giada, che avranno modo di spiegare cosa sia successo dopo la loro partecipazione allo show.

Verissimo, gli ospiti del 15 gennaio

Reduce dal successo di Ballando con le stelle insieme a Lucrezia Lando, Andrea Iannone è pronto a sedere di fronte a Silvia Toffanin per un’intervista a cuore aperto. Il campione di MotoGp racconta se stesso ma anche quello che di nuovo gli è capitato dopo lo stop forzato e il periodo trascorso lontano dalle piste. In studio anche Alvise Rigo, ex rugbista e modello, poi diventato un sex symbol. Con Andrea Iannone, condivide l’esperienza a Ballando con le stelle, che ha intrapreso con Tove Villfor.

Ampio spazio è concesso ai 30 anni del Tg5, raccontati con tre dei volti più amati del telegiornale diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris. A celebrare quest’importante traguardo è stata anche Cristina Parodi, che ha condiviso una foto con il collega Lamberto Sposini, lontano dalle scene dopo l’ictus che l’ha colpito nel 2011 e dal quale si sta ancora riprendendo.

Ad arricchire questo vastissimo parterre di ospiti sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in attesa del loro primo figlio e reduci dall’incubo Covid-19. Infine, Silvia Toffanin intervista Ambra Sabatini, atleta paralimpica e vincitrice dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Gli ospiti a Verissimo di domenica 16 gennaio

Imperdibile l’appuntamento con Verissimo del 16 gennaio, che ospita Paolo Bonolis. Il numero uno dei conduttori riparte in prima serata con Avanti un altro pure di sera, costola prime-time del celebre game da lui ideato e che ha portato al successo con grande maestria.

Per la prima volta a Verissimo, anche Riccardo Cocciante, artista amatissimo e felice di festeggiare i primi 20 anni del musical da record Notre Dame de Paris. E ancora Arisa, artista raffinata e ora campionessa di ballo, e la regina dei reality Dayane Mello. La ex concorrente del GF Vip sarebbe addirittura pronta a una nuova esperienza all’Isola dei Famosi, condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi.