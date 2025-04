Anticipazioni Verissimo del 26 aprile, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti

Fonte: IPA Manuel Bortuzzo

C’è qualcosa nell’aria del weekend che rende speciale il ritorno di un programma come Verissimo. Non è solo la promessa di nuove interviste, ma quella sensazione di intimità televisiva che Silvia Toffanin riesce a costruire puntata dopo puntata, trasformando lo studio in un salotto emotivo dove le storie si raccontano per davvero. E le anticipazioni del 26 aprile lo confermano: ecco tutti gli ospiti della puntata di sabato.

Verissimo, le anticipazioni del 26 aprile

Torna nello studio di Verissimo Manuel Bortuzzo, e con lui torna quella voce calma e profonda che ha imparato a camminare con le parole, quando il corpo ha dovuto fermarsi. Le anticipazioni di Verissimo del 26 aprile ci regalano l’attesa di un’intervista che potrebbe rivelare qualcosa di più su di lui. Bortuzzo, campione di nuoto e volto amatissimo della tv, ha saputo trasformare la sua vicenda personale in un racconto collettivo.

La sua presenza è più di un’apparizione televisiva: è un invito a riflettere, senza retorica, sulla forza che serve per rimettersi in gioco quando tutto cambia. Ci sarà spazio anche per parlare delle recenti vicende che hanno riguardato la sua ex Lulù Selassié, conosciuta durante la sua permanenza al GF Vip, che ha denunciato per stalking.

Se c’è una coppia che riesce a manifestare la bellezza dell’equilibrio tra vita privata e successo pubblico, è quella formata da Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. L’oro olimpico e sua moglie sono in attesa della loro prima bambina, come hanno annunciato sui social, e sono pronti per parlare di questo nuovo capitolo della loro vita.

Gli altri ospiti

Grande attesa, poi, per Nicolas Maupas. Nell’intervista si parlerà di set, del suo futuro professionale, ma anche di identità, di crescita, di quel mestiere difficile che è essere giovani oggi nel mondo dello spettacolo.

La puntata si colora poi con la musica e l’energia degli altri ospiti attesi. Chiamamifaro, nome emergente della scena cantautorale italiana, sarà presente per raccontare la propria visione, tra parole e melodie che parlano ai più giovani. A completare il mosaico, Francesca e Senza Cri, direttamente dal talent Amici di Maria De Filippi da ultime eliminate.

“Amici per me è stato un flusso, un correre incontro a tutto ciò che di me non avevo ancora messo alla prova. Ho attraversato questo viaggio con la voglia e anche la fatica di scoprirmi e di accettarmi in tutti i miei limiti. Decisamente l’ho vissuto mettendomi completamente a nudo, nel bene e nel male. Non ho mai saputo scindere la persona dal personaggio, ho deciso di mostrare la mia complessità e la molteplicità della mia anima, la mia verità. Amici mi lascia un mondo di amore, di amicizia, di entusiasmo, di curiosità, di nozioni, emozioni forti, lacrime e sorrisi”, aveva dichiarato Senza Cri al momento dell’eliminazione.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 26 aprile, dalle 16,30, su Canale5. Questo sabato è poi davvero particolare: dalle ore 10, si tengono infatti i funerali di Papa Francesco, scomparso a seguito di un ictus cerebrale il 21 aprile alle ore 7,35. La trasmissione è visibile anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda.