Senza Cri lascia Amici e saluta i compagni in lacrime: la promessa

Senza Cri lascia Amici in lacrime, con la promessa di ritrovare presto i compagni d’avventura nello show di Maria De Filippi. La concorrente del talent di Canale Cinque è stata infatti eliminata durante l’ultima puntata del Serale. Prima di lasciare la trasmissione però ha voluto trascorrere qualche ora nella casetta che per mesi ha condiviso con gli altri concorrenti, creando legami fortissimi.

Senza Cri, l’addio ad Amici in lacrime

Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, è stata costretta a lasciare Amici insieme alla ballerina Raffaella Mitaritonna. Un addio particolarmente doloroso per l’artista che è apparsa provata e in lacrime.

Senza Cri è stata protagonista di un emozionante abbraccio di gruppo in cui ha promesso ai compagni di avventura che sarà al loro fianco anche dopo la fine dello show di Maria De Filippi.

“Non so più cosa devo dire, ce l’avete fatta, bravi. Mi fa stranissimo, vi voglio tanto bene, tantissimo, so per certo che fuori farò vedere chi sono”, ha detto commossa, senza trattenere le lacrime.

Poco dopo l’artista ha commentato la sua partecipazione alla trasmissione e il percorso intrapreso. “Spero tanto che le persone fuori abbiano avuto modo, in questi mesi, anche se con difficoltà probabilmente, di capirmi – ha svelato alle telecamere di Witty Tv, visibilmente emozionata -. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Sicuramente non mi arrendo e farò uscire tanta bella musica. Sono grata a questo posto, infinitamente. Ho fatto un percorso che non mi immaginavo minimamente di fare, umano oltre che artistico. Di tanta crescita, ma proprio di approccio mio alla vita”.

“So che invece durante il Serale ho un po’ titubato – ha aggiunto Senza Cri, parlando della sua avventura nello show di Maria De Filippi -. Però questo vuol dire che il prossimo palco che varcherò ci salterò sopra senza paura, solo con la voglia di darmi, e lo farò. Non mi aspettavo di riuscire a trovarmi con tanti ragazzi dentro questa casa, di riuscire a gestire l’emotività di tutti, la mia. Non pensavo di riuscire ad accettare così tante sfide, così tanti cambiamenti”.

Senza Cri e i baci con Antonia ad Amici

Dopo l’eliminazione di Amici, Senza Cri ha parlato anche del rapporto con Antonia. Prima dell’addio allo show infatti i concorrenti si sarebbero scambiati un bacio, mai mandato in onda.

La giovane ha voluto fare chiarezza su Instagram, affermando che non ci sarebbe stata nessuna censura da parte della produzione di Amici, come si era invece vociferato.

“Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni – ha scritto su Instagram -. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione”.

La cantante non ha voluto svelare altro riguardo il suo rapporto con Antonia, lasciando intendere la volontà di tenere il legame privato e di concentrarsi unicamente sulla musica.