Valentino è lo stilista che veste Lorena Cesarini a Sanremo 2022

Il bello di Sanremo 2022: l’Ariston si tinge di meraviglia

Dopo la splendida Ornella Muti, a calcare il palco dell’Ariston in qualità di co conduttrice al fianco di Amadeus ci sarà Lorena Cesarini: Il suo nome era tra i più inaspettati, ma l’attrice romana di Suburra ha già fatto breccia nel cuore del pubblico.

A vestirla per il Festival di Sanremo è Valentino, una della maison più importanti del nostro paese, che saprà di certo coniugare la sua anima rock e la passione per le linee semplici.

Lorena Cesarini, a Sanremo con Valentino

“La telefonata è arrivata il 1 gennaio: ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia, sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere“. Queste le parole di Lorena Cesarini, quando ha saputo di essere una delle co conduttrici dell’evento televisivo più importante del panorama italiano.

Di certo non passerà inosservata la sua personalità: “Vorrei portare un monologo sull’integrazione” ha detto al Corriere della Sera, parlando degli insulti ricevuti sui social per la sua pelle. Il suo nome è arrivato a sorpresa, ma la bellissima attrice non si è certo fatta trovare impreparata, scegliendo Valentino per calcare il palco dell’Ariston.

Una decisione ben ponderata, data la passione per le firme della Cesarini: per le occasioni speciali, come i red carpet, ha puntato tutto su pezzi unici, indossando abiti satinati, sandali gioiello o minidress scintillanti. Con Valentino è stato amore a prima vista: Lorena ha infatti ha posato per diversi servizi fotografici della maison – poi condivisi su Instagram – indossando abiti super glamour, come quello total black in velluto con una gigantesca rosa raffigurata sulla gonna, in occasione del lancio di Voce Viva.

Tra i look più belli dello shooting c’era anche la camicia con colletto ricamato in pizzo di Red Valentino, e sempre della maison è il tubino senza spalline in fantasia animalier, sfoggiato durante la Fashion Week del 2020.

A Sanremo Lorena Cesarini incanterà con un raffinatissimo vestito lungo di Valentino, un abito di crêpe couture nude dalla silhouette fluida, con ricamo di paillettes e perle tubolari per tutta la lunghezza sia del corpetto che della gonna. Non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza.

Lorena Cesarini, il successo dopo Suburra

Nata in Senegal, a Dakar, nel 1987 da madre africana e padre italiano, Lorena Cesarini si è sempre lasciata trascinare dalla sua passione per la recitazione, che l’ha portata ad abbandonare la carriera accademica per inseguire il suo sogno.

Quella del palco di Sanremo è una grande opportunità per farsi conoscere dal grande pubblico televisivo, per mostrare la sua personalità e il suo talento, e per ritrovare gli appassionati di Suburra – serie cult di Netflix – che ha conquistato con il personaggio di Isabel.

Non è un caso che Amadeus l’abbia scelta per affiancarlo nella conduzione del Festival, insieme ad attrici del calibro di Ornella Muti e Sabrina Ferilli, e ad artiste come Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta – reduce dal meritatissimo successo della serie targata Rai Blanca – che sapranno certamente regalare freschezza e momenti di leggerezza e divertimento sul palco dell’Ariston.