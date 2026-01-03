Lorena Bianchetti si confessa: “Rifiutai 400mila euro per timidezza. L’abbraccio con Ruini? Che imbarazzo”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Lorena Bianchetti

Il suo nome è indissolubilmente legato alla trasmissione religiosa A Sua immagine, ma nel passato di Lorena Bianchetti c’è tantissima tv, anche accanto a mostri sacri come Corrado e Pippo Baudo. Proprio del suo percorso professionale, la popolare conduttrice ha parlato in una recente intervista, svelando anche di aver detto “no” a un calendario sexy.

Lorena Bianchetti e i 400mila euro rifiutati per timidezza

Lorena Bianchetti conduce con successo da anni la trasmissione A Sua immagine, in cui tratta temi di approfondimento religioso. Perfettamente a suo agio sul piccolo schermo, la conduttrice non nasconde una certa timidezza lontano dalle scene: in un’intervista al Corriere, infatti, ha rivelato di aver ricevuto diversi anni fa una proposta per realizzare un calendario sexy. Nonostante il compenso molto alto, decise di rifiutare.

“Non accettai, non me la sentivo, sono timida. I 400mila euro avrebbero fatto comodo, certo. Però la casa me la sono comprata comunque”, ha raccontato. L’ironia lascia spazio ad un velo di malinconia quando la 51enne parla dei genitori, e in particolare del papà: “Erano entrambi pasticceri, ma da piccola i dolci non li assaggiavo neanche. Invece da quando papà non c’è più, ne ho sempre voglia”.

Proprio la scomparsa del genitore ha coinciso con uno dei momenti più difficili per Lorena: “Ho sofferto tantissimo, è stato uno strappo. Ho provato un senso di vuoto e di soffocamento, non ne parlo mai con nessuno”.

L’amore di Lorena per il marito Bernardo

Da oltre 10 anni, Lorena Bianchetti è sposata con l’imprenditore Bernardo De Luca. Ma il loro, racconta, non è stato un colpo di fulmine: “All’inizio, quando mi ha conosciuta, mi trovava antipatica. E lo sono stata davvero, apposta. Mi ero appena trasferita a Parigi e mi ero messa in testa che stavo bene da sola, con i miei amici. Anche perché non trovavo nessuno all’altezza di mio padre, con il suo acume e la sua intelligenza”.

Le cose cambiarono quando un’amica combinò un appuntamento al buio: “La prima volta gli ho dato buca. La seconda ci sono andata ma avevo tirato su un muro tra me e lui. ‘E se poi mi piace e stravolge tutti i miei piani?’. Sono stata scostante”, ha raccontato la conduttrice.

Il suo atteggiamento non bastò comunque a far demordere il futuro marito: “Bernie è davvero molto simpatico. Mi invitò ancora per un aperitivo. Da allora sono passati dieci anni e siamo sempre insieme. Quando ne parlo ho ancora i cuoricini negli occhi”.

Papa Francesco e l’abbraccio con Ruini

Nel corso della sua carriera, Lorena Bianchetti ha anche avuto modo di conoscere diversi Pontefici. Quello a cui resta più legata, ad ogni modo, è Papa Francesco: “Per me è stato come un padre. Quando l’ho intervistato non ero agitata, perché lui riusciva subito a metterti a tuo agio”.

E a testimonianza della grande umanità di Bergoglio, cita un episodio: “Una volta dovevamo fare una diretta con lui dal carcere di Regina Coeli. Eravamo pronti. All’improvviso la visita fu annullata. Il mattino dopo Papa Francesco mi telefonò di persona. ‘Scusami Lorena, ma ieri sono stato poco bene, mi dispiace, so che avevate lavorato tanto’. Rimasi scioccata”.

Tra gli episodi più imbarazzanti, infine, ricorda l’abbraccio involontario col cardinale Ruini dopo una caduta: “Siamo finiti su Striscia“.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!