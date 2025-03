The Voice Senior, le pagelle della quinta puntata: Arisa cattivella (8), Clementino e lo “sgarbo” ai colleghi (9)

Fonte: IPA Arisa

“Il talento non ha una data di scadenza”: continua a ricordarcelo, puntualissimo ogni venerdì sera su Rai1, The Voice Senior. Il talent dedicato ai più maturi talenti vocali del nostro paese continua con la Blind Audition, che vedono i giudici impegnati ad arruolare gli artisti per costruire la squadra vincente. Meccanismo agguerrito, causa di non pochi bisticci tra i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Arisa, mentre la sempre dolcissima padrona di casa Antonella Clerici rimette tutti in riga e si prende cura di ogni emozionatissimo concorrente. Al grido di “viva la vita”, ecco il meglio e il peggio della prima puntata di primavera, in onda venerdì 21 marzo.

Luigi ricorda papà Jimmy Fontana e duetta con Arisa, ma sceglie Clementino. Voto: 9

“Che sarà, sarà quel che sarà”, e quel che è stato è uno dei momenti più emozionanti della quinta puntata di quest’edizione di The Voice Senior. Il merito è del signor Luigi, il cui papà è l’autore dei mitici versi. Luigi Sbriccoli è infatti uno dei due figli di Jimmy Fontana, da cui ha ereditato la voce ammaliante e l’umiltà. E c’è anche una lieve somiglianza fisica: “Sembra Jimmy Fontana”, ha commentato la giudice Loredana Bertè ben prima di scoprire l’albero genealogico del concorrente che si trovava di fronte. Una vita trascorsa a suonare sempre e ovunque, in giro per il mondo, avanti e dietro gli oceani in grandi navi da crociera. Fino ad arrivare su quel palco, accolto da Antonella Clerici e accompagnato al pianoforte dalla splendida voce di Arisa, mentre intonava L’ultima occasione, uno dei brani più emozionanti di Fontana autore, cantato in origine da Mina.

Un momento di televisione classico e pacato. Luigi Sbriccoli, però, è un uomo dalle mille sorprese. Nonostante il suo appartenere a un certo tipo di musica vecchia scuola, ha deciso di lanciarsi ed entrare nella squadra del rapper Clementino. Grande trionfo per il giudice campano, che non perde l’occasione di prendere in giro i colleghi usciti perdenti dall’avvincente scontro.

Arisa severa come non mai, ma rimedia con il dolce gesto. Voto: 7

Siamo ormai alla quinta puntata di quest’edizione di The Voice Senior, i giudici hanno quasi concluso i posti liberi nelle proprie squadre e, a questo punto, non c’è più tempo per cincischiare. A entrare nei team dei quattro capitani d’eccezione saranno soltanto i più bravi di tutti. Così, è capitato che nessuno si girasse di fronte a un concorrente emozionato. I più severi sono stati Gigi D’Alessio e Arisa, che non si sono negati qualche commento cattivello sull’esibizione scartata. Restiamo dalla parte dei concorrenti, ma apprezziamo al contempo la determinazione e la competitività dei giudici.

D’altronde, Arisa si è presto fatta perdonare il suo essere stata cattivella. Quando un’altra dei concorrenti, l’elegante nonna Cristina, bloccata dall’emozione si è impappinata sulle prime note, la giudice da poco tornata single ma sempre frizzante è stata l’unica a girarsi. “Capita anche a me”, ha affermato, raccontando del suo primo provino, in cui le successe proprio la stessa cosa. Rivelando insomma che, dietro la facciata da dura, Rosalba è in realtà un cuore di panna.

Loredana, allieva di Raffaella Carrà, strega i giudici e sceglie Loredana. Voto: 9

Quando era ancora una bambina, guardava Raffaella Carrà danzare in tv e sognava di fare la showgirl. Appena ragazzina, scappò a Londra, trascorrendo anni rock’n’roll, componendo la propria musica ed esibendosi con la sua band nei locali della City. A 22 anni, quasi per caso, arriva la possibilità di incontrare la sua musa. Loredana, che oggi di anni ne ha 61, entra nella squadra di Raffaella Carra e, nel ruolo di corista, con la mitica bionda collabora nella storica trasmissione di Domenica In. In quell’occasione, l’affascinante cantante conobbe anche Loredana Bertè. E da lei è tornata, scegliendo di far parte della sua squadra. A dispetto di tutti gli altri tre giudici, che speravano di aggiudicarsi questa rocker dalla voce graffiante e con la presenza sul palco degna di una vera showgirl d’altri tempi.

Loredana Bertè, il dolce ricordo di Mia Martini. Voto: 10

È ormai un appuntamento immancabile nelle puntate di The Voice Senior 2025. Si tratta del momento in cui i giudici mostrano al pubblico a casa e in studio foto del loro passato, di momenti lontani, appartenenti a un’altra vita. Clementino ha mostrato quando, ancora ragazzino, rincorreva i suoi miti ai concerti. Gigi D’Alessio si è mostrato bambino timido e impacciato con il suo primo piccolo grande amore. Stasera, è stato il turno di Loredana Bertè, che di storie da raccontare ne ha parecchie e di vite sembra averne già vissute ben più d’una. La storia che, però, la rocker ha scelto da raccontare, è la più dolce e allo stesso tempo la più dolorosa: quella della sorella Mia Martini.

“Non sembra, ma era Mimì la più scatenata tra noi”, ha raccontato Loredana mostrando le foto che la ritraggono, giovanissima e bellissima, al fianco della sorella. Entrambe con lunghi capelli scuri e minigonne da capogiro. Alla guida della loro prima auto, comprata con i primi guadagni e ricoperta di adesivi. “Una mattina Mimì è arrivata e mi ha detto: ‘Andiamo a Londra in autostop’”, ha raccontato. E le due lo hanno fatto davvero, per partecipare a uno storico concerto e vivere la vita con quella grinta che Loredana non ha mai perso.

Carlo, il re della notte zittisce Gigi D’Alessio. Voto: 8

Molti dei concorrenti che arrivano sul palco di The Voice Senior sono navigati professionisti dello spettacolo, gente che ha trascorso tutta la vita su un palco a esibirsi. Cantare in diretta televisiva, con quattro maestri della musica a giudicare, è però ben diverso e la verve – anche quella più strabordante – è difficile da tirar fuori.

Carlo, invece, non si è lasciato scalfire da riflettori e telecamere. Questo cantante che ha vissuto di notte, ex discotecaro che ha abbandonato la pista per amore dei figli, ha tenuto testa ai giudici come nessun altro. Ed è persino riuscito a spiazzare Gigi quando, di fronte alla sua domanda di come abbia trovato tempo di fare dei bambini lavorando in discoteca, ha ribattuto: “Proprio tu parli, che sei cintura nera di figli?”. D’Alessio, infatti, papà lo è diventato per ben sei volte e da poco è anche nonno per la quarta volta.