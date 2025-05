Sognando… Ballando con le Stelle, tensioni dietro le quinte: l’indiscrezione

Fonte: IPA Giulia Vecchio imita Milly Carlucci a Sognando...Ballando con le Stelle

Buona la prima per Sognando… Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è tornata protagonista del sabato sera di Rai 1, con uno spin-off del suo celeberrimo dancing show. Amati protagonisti, ospiti e su tutti la presenza di una donna che ha creato un impareggiabile momento televisivo: Giulia Vecchio nei panni della stessa padrona di casa. Milly si sdoppia in modo esilarante e il pubblico non può resisterle. Tutto perfetto, se non fosse per un’indiscrezione lanciata da Grazia Sambruna su MOW: pare che dietro le quinte non siano mancate le tensioni.

Giulia Vecchio e l’esilarante imitazione di Milly Carlucci

La prima puntata di Sognando… Ballando con le Stelle è andata in onda venerdì 9 maggio, naturalmente su Rai 1, intrattenendo una buona dose di telespettatori, incuriositi dallo spin-off del dancing show di Milly Carlucci. Una scommessa vinta? Forse in parte, dati gli ascolti un po’ al di sotto delle aspettative.

Quel che conta, in fondo, è che a chi lo ha seguito sia piaciuto e a contribuire a questo risultato, senza dubbio, è stata la presenza di una donna, una giovane artista, che già al GialappaShow aveva letteralmente incantato tutti: Giulia Vecchio. Attrice, imitatrice dal talento unico, non sono mancate le polemiche in merito alla sua versione irriverente della giornalista Monica Setta. Ma a sbancare tra TV e social è stata l’imitazione di Milly Carlucci.

Identiche in modo esilarante, la padrona di casa di Ballando ha deciso di aprire il suo programma proprio invitando colei che è riuscita con acume a portare in scena la sua voce, i suoi “tic”, il suo stile senza mai scadere nel volgare. Una ventata di simpatia in un siparietto che ha entusiasmato tutti. Non è un caso che sia diventato uno dei contenuti social più visti e condivisi a distanza di neanche ventiquattro ore.

Cosa sarebbe successo dietro le quinte

Tutto perfetto, se non fosse per un’indiscrezione decisamente spiazzante. Dietro le quinte di Sognando… Ballando con le Stelle non sarebbe proprio filato tutto liscio, con momenti di tensione che avrebbero coinvolto la stessa Giulia Vecchio. “Ci riportano di urla, scenate e divieti per futili motivi“, scrive la Sambruna. “Manco fosse Lady Gaga”, avrebbe commentato chi era presente e ha visto tutto: “E menomale che s’è fatta dare pure un profumatissimo cachet per venire qui!”. Ma cosa sarebbe successo di così eclatante nel backstage?

Appena terminata la sua performance, l’aria si sarebbe fatta sorprendentemente tesa. L’agente di Giulia Vecchio avrebbe categoricamente impedito qualsiasi interazione della stessa con la stampa presente, inclusi i microfoni della Rai. Un atteggiamento incomprensibile, considerando la consuetudine di interviste “a caldo” che coinvolgono ospiti e cast di Ballando con le Stelle (e anche dello spin-off).

Alle gentili insistenze dei giornalisti, la reazione sarebbe stata ancora più spiazzante: l’agente avrebbe “confinato” una visibilmente imbarazzata Giulia Vecchio nel suo camerino con la scusa del trucco e del “copyright”, continuando a imporre divieti e urla per ragioni apparentemente insignificanti.

“Giulia Vecchio esce dal camerino senza trucco e parrucco, in qualità di se stessa. L’agente la perlustra con attenzione e le sbraita di tornarsene allo specchio perché le sarebbe rimasta ancora della cipria sulla guancia. Perfino così, con quel poco, le interviste non si sarebbero potute fare. I presenti cominciano, comprensibilmente, a rumoreggiare e così l’agente decide di portare via la propria talent, oramai oltre ogni imbarazzo possibile. Le due prendono la porta con la manager che continua a gridare contro tutto e tutti”, si legge.