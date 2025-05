Ascolti tv del 9 maggio, Sognando… Ballando con le stelle contro Tradimento

Fonte: IPA Milly Carlucci

Venerdì 9 maggio ha finalmente esordito Milly Carlucci su Rai 1 con Sognando… Ballando con le stelle mentre su Canale 5 è andato in ondo un altro episodio della soap Tradimento.

Su Rai 1 Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, ha debuttato con Sognando… Ballando con le stelle, uno show in quattro puntate realizzato per celebrare i 20 anni di Ballando con le Stelle. La grande novità è che un professionista ha la possibilità di diventare “maestro” di ballo. In giuria abbiamo trovato Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto dopo le tante polemiche.

Nella puntata di Tradimento, andata in onda su Canale 5, Kahraman ha un acceso confronto con Mualla e fa in modo che Oylum possa tornare a casa da suo figlio Can. Per quanto Kahraman provi a non cedere alla tentazione, alla fine non ci riuscirà e bacerà Oylum. Tolga e Selin, che si sono riconciliati e hanno avuto conferma che la gravidanza procede correttamente.

Su Italia 1 è andato in onda il film Rambo III, mentre su Rete 4 Quarto Grado si è aperto col caso di Pierina Paganelli. Gli inquirenti hanno nuovamente sentito Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. E ha proseguito con il giallo di Liliana Resinovich.

Su Rai 2 è stato trasmesso il film Mixed by Erry, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Farwest.

