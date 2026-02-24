Sanremo 2026, come sono andate le prove generali tra standing ovation e inevitabili critiche

IPA Sanremo 2026, le pagelle ai look del Green Carpet: Levante è la più chic (9), Arisa si trasforma (9), Serena Brancale sciura (5)

Il 23 febbraio, dopo la prima conferenza stampa, si sono tenute le prove generali del Festival di Sanremo 2026 (durate ben sei ore). Stando ai racconti della stampa e alle voci in circolazione, non sono mancate standing ovation e flop: come da manuale, si iniziano a commentare davvero i brani in gara. Sono 30 i Big che stasera, durante la prima serata, si esibiscono sul palco: come anticipato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, non manca un mix di generi che viene incontro a tutte le generazioni.

Sanremo 2026, le prove generali

Due i nomi che su tutti continuano a spiccare in base alle indiscrezioni: Serena Brancale e Sal Da Vinci, ma non solo, perché anche Tommaso Paradiso e Fedez e Marco Masini si difendono benissimo. La prova generale del 23 febbraio di Sanremo 2026, aperta agli addetti ai lavori e alla sala stampa, è stata un banco interessante: grandi emozioni per Serena Brancale, che sul palco dell’Ariston porta Qui con me, il brano dedicato alla mamma scomparsa nel 2020.

Oltre alla Brancale, come anticipato, anche Sal Da Vinci è riuscito nell’intento di strappare la standing ovation: c’è grande attesa per lui all’Ariston. “Sal ha avuto una standing ovation, è piaciuto tantissimo. Vedrete che la sua sarà per decenni la canzone più suonata ai matrimoni”, questa l’indiscrezione condivisa da La Vita in Diretta. I brani più travolgenti, in grado di dare la carica? Possiamo aspettarci molto da due nomi in particolare: Dargen D’Amico e Ditonellapiaga.

Critiche e problemi tecnici

Proprio Ditonellapiaga si è dovuta esibire quasi due volte, per un piccolo problema tecnico. Poco importa, però, visto che a lei la stampa ha riservato tanti applausi e un supporto che lascia presagire solo il meglio dalla sua canzone. L’impianto audio sarebbe saltato anche durante l’esibizione di Sal Da Vinci. Grande supporto da parte della sala stampa anche per Fedez e Marco Masini: non sono mancati applausi riservati a loro dopo l’esibizione. Per molti, “la canzone c’è”: potrebbero essere tra i favoriti al podio.

E se le standing ovation incuriosiscono sempre, lo fanno anche le critiche: Elettra Lamborghini ne ha ricevute un po’, ma non importa, lei è sempre all’altezza della situazione e possiamo aspettarci il nuovo tormentone dell’estate. C’è un omaggio a Raffaella Carrà ed è un brano pop dance “così chic, così hard, vieni qui. Voilà”. Ed è già il pezzo che sentiremo più spesso nei locali estivi.

Manca ormai poco per ascoltare le canzoni di Sanremo al completo: alle 20:40, poco dopo il PrimaFestival, viene data la linea al conduttore, Carlo Conti, sul palco dell’Ariston con Laura Pausini, presente in tutte e cinque le serate. Durante la prima serata del Festival di Sanremo non mancano gli ospiti (Tiziano Ferro) e i co-conduttori (Can Yaman). Naturalmente è presto per delineare un podio vero e proprio: ci sono tanti favoriti (anche Ermal Meta, per esempio, tra i testi promossi dall’Accademia della Crusca), ma Sanremo è Sanremo, e questo significa anche (e soprattutto) aspettarsi delle sorprese. Chi riuscirà nell’intento di vincere l’ambita statuetta del Leone d’Oro rampante appoggiato alla palma?

