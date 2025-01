Sanremo 2025, da BigMama a Ermal Meta, gli artisti sul palco di Piazza Colombo

Fonte: IPA BigMama ed Ermal Meta

L’inizio della 75edizione del Festival di Sanremo è alle porte, e Carlo Conti sta ultimando gli ultimi dettagli di una kermesse che si preannuncia un grande spettacolo della musica.

Terminati gli annunci degli artisti in gara e della serata delle cover, ora i riflettori sono puntati sugli ospiti pronti a esibirsi in luoghi diversi dal Teatro Ariston, ma che contribuiscono a rendere la settimana sanremese qualcosa di indimenticabile. Scopriamo insieme quali ospiti accenderanno il Suzuki Stage di Piazza Colombo.

“Sanremo 2025”, gli ospiti del palco di Piazza Colombo

Il Festival di Sanremo, ormai da tempo, va ben oltre la gara che vede impegnati i Big sul palco del Teatro Ariston. Durante la kermesse, palchi esterni come il Suzuki Stage e la nave luminosa che si affaccia davanti al teatro si animano ospitando diversi ospiti per un’ulteriore festa musicale.

Anche per l’edizione di quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti ha pensato a una lista di artisti di grande talento per coinvolgere il pubblico a casa e non solo: si parte con Raf, che canterà martedì 11 febbraio, serata di apertura del Festival. Un ritorno gradito con cui, molto probabilmente, festeggeremo i 40 anni della sua iconica Self Control.

Mercoledì 12, invece, gli spettatori potranno dare il bentornato a BigMama, che lo scorso hanno ha partecipato come Big con la sua La rabbia non ti basta ottenendo un incredibile consenso.

Giovedì 13, invece, il Suzuki Stage lascia spazio a Ermal Meta, che torna a Sanremo dopo la nascita della piccola Fortuna. Altro grande ritorno è quello programmato per venerdì 14, serata in cui, sul palco del Teatro Ariston, gli artisti in gara saranno impegnati nelle cover: in Piazza Colombo torneranno Benji & Fede, duo amatissimo dai giovani che ha da poco sancito la reunion dopo anni di malintesi e silenzi.

Per la chiusura del Festival, programmata per sabato 15 febbraio, rivedremo invece Tedua: il cantante, che continua ad avere un enorme successo, era già stato ospite di Amadeus a Sanremo 2024 sulla nave al largo del teatro.

Ad animare le serate, oltre allo stesso Carlo Conti che si collegherà direttamente dalla gara, ci saranno due volti amatissimi dai giovani: Jody Cecchetto e Mattia Stanga, entrambi già conosciuti nell’ambito della kermesse per aver partecipato alla conduzione del Prima Sanremo degli anni scorsi.

La grande attesa per il “Festival di Sanremo 2025”

Suzuki Stage a parte, il Festival di Sanremo 2025 sta già accendendo euforia e grandi aspettative: il primo dopo i cinque anni di Amadeus come direttore artistico e conduttore, che rivede invece alle redini Carlo Conti, già presentatore in 3 edizioni.

Sicuramente, quello che dobbiamo aspettarci sono grandi sorprese: la kermesse vedrà non solo graditissimi ritorni come Giorgia, Achille Lauro ed Elodie, ma anche volti che provano per la prima volta l’emozione della gara.

Da non dimenticare poi i giovani talenti delle Nuove Proposte provenienti da Sanremo Giovani e Area Sanremo: 4 artisti che riporteranno sul palco le canzoni che hanno permesso loro di avere la meglio sui tanti candidati. Ultimi, ma non per importanza, i Planet Funk, che si esibiranno dalla Costa Toscana nella serata di chiusura del Festival. Un programma che, sicuramente, riuscirà a regalarci tante emozioni.