Chi sono i Planet Funk, gli ospiti sul palco della Costa Toscana a Sanremo 2025

Fonte: IPA Planet Funk

Tra le molte sorprese che Carlo Conti ha in serbo per questa edizione del Festival di Sanremo, brilla il ritorno di un gruppo che ha segnato la storia della musica elettronica italiana e internazionale: i Planet Funk. Iconici, innovativi e sempre pronti a reinventarsi, sono pronti a regalare un’esibizione memorabile sul palco della Costa Toscana, la barca luminosa simbolo del Festival.

Chi sono i Planet Funk

Nati ufficialmente nel 1999, i Planet Funk sono un collettivo musicale italiano considerato uno dei maggiori esponenti della scena elettronica internazionale. Con il loro sound innovativo che mescola dance, rock, funk ed elementi sperimentali, il gruppo ha rivoluzionato il panorama musicale e conquistato fan in tutto il mondo. Fondato da Alex Neri, Domenico ‘GG’ Canu, Sergio Della Monica, Marco Baroni e Alessandro Sommella, il progetto ha radici nei precedenti successi dei membri con i progetti Souled Out e Kamasutra.

La carriera del gruppo ha preso il volo a inizio anni 2000 con il singolo Chase the Sun, una traccia diventata un inno dance globale, amata sia nelle discoteche che nei contesti sportivi. Questo successo ha aperto le porte a una serie di album acclamati, tra cui Non Zero Sumness (2002), The Illogical Consequence (2005), Static (2006) e The Great Shake (2011). Ogni album si distingue per la produzione sofisticata e le collaborazioni con artisti come Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e altri grandi nomi. I testi dei Planet Funk, si intrecciano con melodie accattivanti e un sound potente, influenzato da icone come Depeche Mode, The Police, Stevie Wonder, Brian Eno e Daft Punk.

Dopo il successo di The Great Shake nel 2011, che includeva il celebre singolo These Boots Are Made for Walkin’ e Another Sunrise, i Planet Funk hanno continuato a esplorare nuove sonorità, mantenendo intatto il loro spirito innovativo. Tuttavia, hanno anche affrontato sfide significative, come la scomparsa nel 2018 di Sergio Della Monica, uno dei fondatori e pilastri creativi del gruppo. Negli anni, ci sono stati anche alcuni cambi di formazione, con l’entrata e l’uscita di membri come Dan Black e Alex Uhlmann, che hanno contribuito a ridefinire l’identità sonora del collettivo.

“Venivamo da un periodo molto difficile. Quando l’abbiamo perso c’è stato un profondo smarrimento e ci siamo chiesti se andare avanti o meno. Poi è rinata la voglia e abbiamo capito che ora riusciamo a ragionare come se lui fosse con noi. Non sarà mai lo stesso, saremo una forma nuova di Planet Funk, ma il nostro suono e DNA sono ben distinguibili” ha spiegato il gruppo in un’intervista.

Nonostante le difficoltà, i Planet Funk hanno continuato a creare musica, pubblicando nel dicembre 2024 una rivisitazione personale di Nights in White Satin, che ha ricevuto un caloroso apprezzamento da parte di fan e critica. Oggi, la formazione include Alex Neri, Marco Baroni, Domenico “GG” Canu, Dan Black e Alex Uhlmann, e il gruppo si prepara a portare la loro energia inconfondibile al grande pubblico.

I Planet Funk al Festival di Sanremo 2025

Tornati a cantare con la stessa energia di sempre, i Planet Funk sono pronti ad aprire il 2025 con un’incredibile presenza durante la kermesse musicale più amata d’Italia. Il gruppo sarà infatti ospite di Carlo Conti sul palco della Costa Toscana nella serata finale del Festival, programmata per sabato 15 febbraio 2025.

Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore, che in un video ha regalato ai fan del gruppo la meravigliosa notizia. Con la loro energia travolgente e il sound che ha fatto ballare generazioni, i Planet Funk promettono un momento indimenticabile che accenderà di entusiasmo la serata conclusiva del Festival di Sanremo.