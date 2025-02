Sanremo 2025, come si vota per la finale: il nuovo sistema di Carlo Conti

Come funziona il sistema di voto per la finale del Festival di Sanremo 2025 condotta da Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

Mancano pochissime ore alla finale del Festival di Sanremo 2025. Il vincitore della 75esima edizione della kermesse sarà deciso da un meccanismo che include i voti di stampa, radio e televoto: ecco cosa dice il nuovo regolamento voluto da Carlo Conti.

Sanremo 2025, come funziona il sistema di voto della finale

Nella serata di Sabato 15 febbraio sarà incoronato il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Pronostici e supposizioni a parte, a decidere il trionfatore della kermesse sarà un meccanismo che combina il giudizio popolare (televoto) e quello degli esperti (stampa e radio), così da garantire un risultato equilibrato tra le diverse “anime” dell’Ariston.

La serata finale sarà suddivisa in 2 fasi. Nella prima parte della serata si esibiranno tutti i 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025: ciascuna performance, sarà votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, ma anche il pubblico potrà esprimere il proprio voto attraverso il Televoto. Il peso percentuale sul puntaggio è così suddiviso: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Il risultato di questa votazione sarà comunque sommato alle votazioni delle prime tre serate della kermesse, andando così a formare una classifica parziale. I primi cinque artisti della chart saranno resi noti in ordine casuale, ed accederanno alla seconda fase. Il resto della classifica, dal 6° al 29° posto, verrà comunicato in ordine di piazzamento.

Le novità riguarderanno la seconda parte della serata: ci sarà infatti un’ultima votazione in cui saranno conteggiati sempre i tre sistemi precedenti con le stesse percentuali (Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%). Il risultato di quest’ultima manche sarà tuttavia sommato a quello complessivo di tutte le serate precedenti (esclusa la quarta, quella delle cover), premiando di fatto l’intero percorso della canzone all’Ariston. Solo a questo punto Carlo Conti annuncerà il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Saranno rese note anche le posizioni degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti.

Il televoto per la finale di Sanremo 2025

Per votare da casa, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annuncerà il codice del cantante in gara all’inizio di ogni singola esibizione. Il pubblico potrà votare tramite SMS, oppure tramite il telefono fisso. I numeri sono i seguenti:

– 894.001 per le chiamate da telefono fisso

– 475.475.1 per gli sms da telefono mobile

Il costo di ogni chiamata è di Euro 0,51 IVA inclusa, mentre per gli sms Euro 0,50 IVA inclusa.

Chi saranno ospiti e co-conduttori della finale di Sanremo

Ad affiancare Carlo Conti nella serata finale di Sanremo 2025 ci saranno i co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dall’esperienza del dopofestival. Tra gli ospiti, Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina operato per l’applicazione di un defibrillatore dopo un malore in campo, e Vanessa Scalera, che tornerà con la sua Imma Tataranni su Rai1 dal 23 febbraio.

Ci saranno inoltre Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera, e il conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela. In piazza Colombo, sul Sukuzi stage, canta Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana, ormeggiata al largo di Sanremo, si esibiscono i Planet Funk.