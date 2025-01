Sanremo 2025, Mattia Stanga e Jody Cecchetto animatori del Palco Suzuki

Fonte: IPA Mattia Stanga e Jody Cecchetto

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti accende l’entusiasmo del pubblico con nuove anticipazioni sull’evento più atteso dell’anno, in programma dall’11 febbraio. Oltre al consueto spettacolo del Teatro Ariston, la città si trasformerà in un grande palcoscenico con iniziative e performance che daranno vita a una vera festa diffusa, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Uno dei luoghi simbolo di questa festa sarà il Suzuki Stage in Piazza Colombo, dove due giovani intrattenitori, Mattia Stanga e Jody Cecchetto, animeranno le serate con energia e freschezza.

Mattia Stanga e Jody Cecchetto sul palco di Piazza Colombo

Mentre i riflettori sono puntati sui 30 Big in gara e sui giovani talenti della categoria Nuove Proposte, Carlo Conti sta perfezionando ogni dettaglio del Festival, incluso il programma degli eventi paralleli che completano l’offerta della kermesse. Tra questi, il Suzuki Stage è ormai un punto di riferimento, capace di portare musica e spettacolo al centro della città, coinvolgendo non solo chi segue il Festival in televisione ma anche chi vuole viverlo da vicino.

A rendere ancora più speciale questa esperienza sarà l’animazione di Mattia Stanga e Jody Cecchetto, due volti giovani e apprezzati, annunciati direttamente da Carlo Conti con un video sui social. Il palco di Piazza Colombo sarà il teatro di esibizioni uniche, regalando momenti di puro intrattenimento in linea con lo spirito vivace del Festival.

Anche se i dettagli sul programma del Suzuki Stage e sugli ospiti che lo animeranno devono ancora essere svelati, l’attesa è già alta, complice il successo delle passate edizioni che hanno visto alternarsi sul palco artisti capaci di trasformare Piazza Colombo in un punto nevralgico della settimana sanremese.

Jody Cecchetto e Mattia Stanga (ancora) a Sanremo

La scelta di affidare la conduzione del Suzuki Stage a Cecchetto e Stanga non è casuale. Entrambi hanno già dimostrato il loro talento, soprattutto nel contesto di Sanremo.

Jody Cecchetto, figlio del celebre Claudio, aveva già partecipato alla kermesse nel 2023 come conduttore del Prima Festival, confermandosi una presenza versatile grazie anche alla sua esperienza come speaker radiofonico e presentatore di eventi musicali.

Mattia Stanga, noto soprattutto sui social per il suo stile ironico e spontaneo, ha conquistato il pubblico giovane e non solo. Nel 2024 è stato co-conduttore del Prima Festival accanto a Paola e Chiara e Daniele Cabras, distinguendosi per la capacità di coinvolgere e intrattenere.

L’attesa per le serate di Sanremo

Oltre alla presenza dei due giovani conduttori sul Suzuki Stage, l’attesa per Sanremo 2025 è già alle stelle grazie ai numerosi eventi annunciati. Tra questi, la serata delle cover di venerdì 14 febbraio si conferma uno dei momenti più emozionanti: i cantanti in gara porteranno sul palco un brano o un medley insieme a ospiti speciali, regalando al pubblico esibizioni indimenticabili.

Con gli ospiti del Suzuki Stage ancora da annunciare, cresce la curiosità su chi calcherà il palco di Piazza Colombo, che negli anni passati ha ospitato performance capaci di rendere questo spazio un elemento centrale del Festival. Sanremo, anche quest’anno, promette di essere un appuntamento capace di sorprendere, emozionare e unire, confermandosi come uno degli eventi più amati dagli italiani.