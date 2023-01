Sanremo 2023”, è già toto-vincitore: gli artisti più quotati (anche dal Fantasanremo)

Fonte: IPA Amadeus, il presentatore dI Sanremo 2023

Tutto è pronto per il Festival di Sanremo numero settantatré che quest’anno sarà l’assoluto protagonista delle giornate (ma soprattutto delle serate) che vanno dal 7 all’11 febbraio prossimo.

Delle canzoni in gara alla kermesse, al di là dei titoli e i temi, si sa pochissimo eppure già fervono le scommesse su chi potrebbe essere il vincitore e anche il Fantasanremo dà quotazioni altissime per alcuni big in particolare.

Sanremo 2023: è iniziato il toto-vincitore

Giorno dopo giorno, le certezze per quanto riguarda il Festival di Sanremo sono sempre di più. Da tempo sappiamo che sarà Gianni Morandi ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston e che con loro vi saranno, a seconda delle serate, diverse co-presentatrici.

La prima ad essere stata annunciata è stata Chiara Ferragni che approderà per la prima volta sul palco dell’Ariston nella serata di apertura e in quella di chiusura del Festival, fasciata da abiti Dior e Schiaparelli. La seconda serata della kermesse sarà invece caratterizzata dalla presenza de “la belva” Francesca Fagnani, la terza da quella della pallavolista Paola Enogu e la quarta dall’attrice Chiara Francini.

Anche per quanto riguarda i superospiti i giochi sono praticamente fatti (benché qualche nome a sorpresa potrebbe anche arrivare all’ultimo minuto) e in cantanti in lizza, veri protagonisti della manifestazione, sono ormai da tempo stati annunciati, proprio come i titoli dei loro inediti.

Solo pochissimi giornalisti selezionati qualche giorno fa hanno ascoltato in anteprima i brani di Sanremo 2023 ma, benché delle canzoni si sappia davvero pochissimo, il toto-festival è già impazzato e ha già decretato i propri vincitori.

Secondo le quotazioni delle scommesse il podio del Festival numero 73 sarò composto da tre artisti: Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia. Tale previsione è confermata anche dal Fantasanremo (l’ormai famosissimo gioco legato alla kermesse) in quanto i medesimi artisti hanno un costo molto alto in termini di baudi, la moneta virtulale del gioco stesso.

Sanremo 2023: al via (anche) il toto-perdente

Il motivo per il quale Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia sono sul podio del toto-Sanremo è molto semplice: si tratta di tre artisti il cui ritorno all’Ariston è davvero attesissimo e che solitamente portano alla kermesse canzoni perfette per la gara. Inoltre, da ciò che chi ha ascoltato i brani in anteprima, pare che quelli di questi tre big in particolare siano davvero favolosi.

Ma se il toto-Sanremo dà già sul podio questo magnifico trio, lo stesso toto-Sanremo ha già i suoi perdenti. Secondo gli scommettitori (di pari passo con il Fantasanremo) chi proprio non ce la farà neanche ad avvicinarsi all’ambito podio saranno I cugini di campagna, seguiti da tre “giovani” ossia Seithu, Olly e Will.

In effetti che, al netto di brani stratosferici, gli artisti meno conosciuti e provenienti da Sanremo Giovani possano non piazzarsi benissimo è plausibile, ma ai Cugini di campagna qualche chances in più andrebbe data, fosse solo per lo spettacolo che ci regaleranno specialmente con i loro outfit anni settanta.

Ovviamente queste sono solo previsioni anche se, a onor del vero, storia narra che raramente le quotazioni sugli artisti e i brani del Festival sbagliano del tutto.