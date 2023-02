Sanremo 2023, Mengoni con Kingdom Choir: cos’ha fatto il coro delle nozze di Harry e Meghan

Fonte: Getty Images Harry Meghan Markle

La quarta serata di Sanremo 2023, in onda questa sera in prima serata su Rai1, sarà interamente dedicata ai duetti. Tra gli artisti in gara spicca Marco Mengoni, dominatore della classifica in queste prime puntate, che per la serata delle Cover sarà affiancato sul palco da un celebre coro di musica gospel inglese: The Kingdom Choir. Formatosi alla fine degli anni ’90 a Londra, è divenuto celebre in tutto il mondo per essersi esibito al matrimonio del Principe Harry d’Inghilterra e di Meghan Markle nel 2018.

The Kingdom Choir, da Harry e Meghan al palco di “Sanremo”

Il Festival di Sanremo 2023 è pronto a tingersi di note gospel nella quarta puntata, in onda questa sera. La kermesse si avvia verso le battute finali con l’ultima serata prima della finalissima di domani: questa sera, spazio alle Cover e ai duetti dei cantanti in gara con ospiti nazionali ed internazionali che li affiancheranno sul palco dell’Ariston.

Tantissime le Cover che delizieranno il pubblico di Sanremo, tra duetti mozzafiato e reinterpretazioni di leggendarie canzoni del repertorio nazionale ed internazionale. E, tra le scelte più raffinate ed indubbiamente più interessanti, spicca il duetto di Marco Mengoni con The Kingdom Choir. Formatosi a Londra alla fine degli anni ’90, il coro di musica gospel inglese è stato fondato ed è diretto da Karen Gibson. Dopo numerosi anni di attività, nel 2018 esce il loro primo disco intitolato Stand by me.

E, sempre nel 2018, la formazione ha conosciuto il picco della popolarità in occasione del matrimonio del Principe Harry d’Inghilterra e di Meghan Markle, durante il quale regalarono a tutti un’esibizione emozionante. Questa sera, ad attenderli, c’è il palco dell’Ariston di Sanremo: Marco Mengoni e The Kingdom Choir reinterpreteranno la leggendaria Let it be dei Beatles, uno dei duetti più attesi.

“Sanremo”, la serata dei duetti e le prime classifiche provvisorie

Intanto prosegue la marcia trionfale del Festival di Sanremo 2023, che questa sera lascerà spazio alle Cover. Tantissimi i duetti attesi, da Giorgia ed Elisa a Ultimo con Eros Ramazzotti, ma anche Colapesce Dimartino con Carla Bruni e Gianluca Grignani con Arisa. Interessante il ritorno di Noemi, che si esibirà con Mara Sattei, e di Fedez che si ricongiunge al grande amico J-Ax duettando con gli Articolo 31. Tanti, graditissimi ritorni sul palco dell’Ariston ma anche inattesi debutti, come Izi, al fianco di Madame, e Big Mama affiancata da Elodie.

In attesa di vivere nuove emozioni in musica con duetti e sorprendenti Cover, il Festival di Sanremo 2023 entra decisamente nel vivo. Le prime classifiche parziali hanno già detto molto dell’andamento della gara che, tra votazioni della sala stampa e del pubblico a casa, ha visto per tre serate consecutive Marco Mengoni in prima posizione. La sua Due vite sembra convincere tutti, sebbene la concorrenza sia agguerritissima.

L’ultima classifica provvisoria, quella stilata al termine della puntata di ieri sera, ha visto anche Ultimo e Mr. Rain sul podio con Alba e Supereroi, rispettivamente in seconda e terza posizione alle spalle di Mengoni. Quarto Lazza, a seguire Tananai e Madame. Manca poco alla finalissima, in onda domani sera, e finalmente scopriremo chi salirà sull’olimpo della musica e si regalerà una vittoria sul palco più prestigioso d’Italia.