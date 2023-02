Sanremo 2023, Amadeus annuncia una coppia a sorpresa. E Morandi canta l’inno

Fonte: IPA Sanremo 2023, le artiste sfidano il freddo sul Green Carpet: Elodie vera regina dark

Durante la conferenza stampa per la prima serata del Festival di Sanremo 2023, nuovo annuncio di un Amadeus visibilmente emozionato. Il direttore artistico, impegnato all’Ariston per la quarta edizione di fila.

Si celebrerà il 75esimo anniversario della Costituzione Italiana in una maniera del tutto inattesa, offrendo un posto d’onore in teatro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sanremo 2023: Mattarella all’Ariston

Per la prima volta il Presidente della Repubblica sarà all’Ariston per il Festival di Sanremo. Un evento epocale, considerando come non si sia mai verificato in tutta la longeva storia della kermesse musicale.

Ciò spiega la grande emozione di Amadeus nel corso della conferenza stampa per la prima serata di martedì 7 febbraio. Viene però da chiedersi come sia stato possibile organizzare tutto questo. In merito si è espresso Giovanni Grasso, portavoce di Sergio Mattarella: “Si tratta di un vento culturale e quello del Presidente sarà un omaggio”.

Ha poi spiegato come siederà in platea, proprio come avviene di consueto alla prima della Scala di Milano. Al suo fianco, inoltre, ci sarà sua figlia Laura.

Amadeus ha poi voluto sottolineare come l’aver accettato l’invito vada oltre la celebrazione della Costituzione Italiana. Il Presidente della Repubblica si mostra infatti vicino al mondo dello spettacolo. Un gesto molto importante, considerando la grande sofferenza patita da questo settore negli ultimi anni, a causa dell’emergenza Covid.

Roberto Benigni a Sanremo 2023

L’altra metà del “duo” atteso per la prima serata di Sanremo 2023 è Roberto Benigni. Dopo la circolazione di alcune voci, è giunta la conferma ufficiale da parte di Amadeus.

L’intento è quello di celebrare nel migliore dei modi una ricorrenza tanto importante come i 75 anni della Costituzione Italiana.

L’attore e regista premio Oscar dovrebbe salire sul palco nella prima parte della serata, prima di dare il via alla gara dei Big (non è invece previsto che Mattarella lasci la platea).

Ecco le parole di un emozionato Amadeus: “Non c’era modo migliore di celebrare la Costituzione che invitando un personaggio unico della cultura italiana, Roberto Benigni. Sarà un immenso piacere poterlo abbracciare. Un evento che assumerò un valore etico e civile, data la presenza del Presidente Mattarella”.

L’obiettivo di Benigni è quello di riuscire in un breve lasso di tempo a trasmettere all’intero pubblico, da casa e in teatro, l’importanza vitale della Costituzione per l’Italia. Prova a farlo alla sua maniera, condensando il suo messaggio in 15 minuti di cultura e spettacolo.

Sanremo 2023, Gianni Morandi canta l’inno

La prima serata di Sanremo 2023 avrà un compito molto difficile, dovendo riuscire a mescolare la grande istituzionalità legata alla celebrazione della nostra Repubblica alla necessaria leggerezza.

Amadeus non vorrà di certo snaturare il suo Festival, che ha la necessità di mostrarsi come una grande festa della musica e della cultura. Ecco il perché della scelta di Roberto Benigni, che sa ben esprimere un animo serioso e giocoso al tempo stesso.

Vi sarà però spazio anche per un momento di grande commozione e profondo patriottismo. Il co-conduttore delle cinque serate di Sanremo 2023, Gianni Morandi, avrà infatti l’onore di cantare l’inno di Mameli dal palco dell’Ariston, dinanzi al Presidente della Repubblica.

Una notizia che il cantante ha appreso in diretta durante la conferenza stampa con Chiara Ferragni, mostrandosi colpito ed emozionato: “Lo conosco bene l’inno (ride, ndr)”.