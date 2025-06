La Rai ha in programma alcuni cambiamenti, per quanto manchino ancora conferme, ma soprattutto tante conferme: ecco il palinsesto di settembre 2025

La Rai sta lavorando al palinsesto per settembre. Non tutti gli attuali protagonisti torneranno ed ecco come cambierà la programmazione. Mancano gli annunci ufficiali, certo, ma è già possibile proporre un quadro (quasi) completo.

Rai, le conferme per settembre

Al netto di alcuni bassi, la Rai ha avuto un anno positivo. Per questo motivo a settembre ci saranno in onda svariati programmi confermati, così come volti ben noti alla conduzione. Per quanto riguarda il pubblico, è facile pensare come alcuni avrebbero preferito un bel po’ di novità, ma così non sarà.

Squadra che vince, o in alcuni casi pareggia, non si cambia. Caterina Balivo tornerà nel suo spazio pomeridiano con la terza stagione de La Volta Buona. Il programma ha trovato la propria struttura ideale e funziona.

Un risultato eccellente, considerando la concorrenza di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ha saputo conquistare la sua fetta di pubblico, circondandosi di ospiti e ottenendo svariati titoli online, senza per questo andare sopra le righe.

Dopo la chiusura del suo salotto, spazio a Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana continua a ottenere un netto successo e riprenderà regolarmente dopo l’estate. Il pomeriggio di Rai 1 proseguirà poi con La Vita in diretta, condotto ancora dall’amatissimo Alberto Matano.

Confermati anche Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla a Uno Mattina, ormai giunti alla terza stagione. Rivedremo anche Eleonora Daniele con Storie Italiane e, ovviamente verrebbe da dire, Antonella Clerici con È sempre Mezzogiorno.

Addii e modifiche

Come detto, mancano delle conferme ma non di certo i rumor. Si ritiene che Elisa Isoardi potrebbe sostituire Emma D’Aquino nel sabato pomeriggio. Dubbi permangono poi per quanto riguarda il futuro di Domenica In.

Alberto Matano ha precisato di non voler entrare in questa discussione. Per il momento l’erede di Mara è Mara stessa, ha sottolineato. Sappiamo che, tra un sorriso e l’altro, anche Fiorello si è proposto per l’amatissimo programma. Come andrà a finire questa vicenda? Nessun può dirlo al momento.

Tutto lascia pensare, però, che la Rai stia valutando una rivoluzione nel pomeriggio domenicale. Non è da escludere che il maxi contenitore di interviste, spettacolo, musica e non solo possa essere spaccato e suddiviso in due porzioni. Differenti format per un pubblico differente, magari, quello affezionato al classico Domenica In e uno magari più giovane.

Alla lista dei nomi, poi, è da aggiungere anche quello di Gabriele Corsi, gettato nel calderone ma senza ovviamente conferme. Intanto serpeggiano voci su un volto giovane. Si sta parlando naturalmente di Stefano De Martino. La grande rivelazione di casa Rai è pronta a lasciarsi alle spalle Stasera tutto è possibile e provare qualcos’altro. Domenica In oltre Affari Tuoi? Non sarebbe da escludere e ciò gli consegnerebbe di fatto le chiavi della Rai. Dinanzi a questo passo, il prossimo Festival di Sanremo dopo Carlo Conti sarebbe soltanto una formalità.