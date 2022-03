I palinsesti Mediaset cambiano ancora: in gioco Verissimo e Amici

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

C’è (di nuovo) aria di cambiamento in casa Mediaset che, nello specifico, riguardano la messa in onda di Verissimo e Amici. Due programmi amatissimi e seguitissimi dal pubblico di Canale 5 e per questo premiati dalla rete, che quest’anno ha voluto scommettere su di essi più di quanto già non avesse fatto, guadagnandone in termini di ascolti. Adesso, però, stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia in mente qualcosa di nuovo sia per Silvia Toffanin che per Maria De Filippi.

Verissimo, cosa cambia per lo show di Silvia Toffanin

Il 2022 senza dubbio è stato un anno d’oro per Silvia Toffanin che con il suo Verissimo ha confermato di essere una delle conduttrici più amate dal pubblico di Canale 5. Non è un caso che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato in capo al Gruppo Mediaset (nonché compagno della conduttrice), abbia deciso di rivoluzionare i palinsesti della rete concedendo più spazio allo show pomeridiano.

Verissimo è sempre andato in onda il sabato pomeriggio ma da quest’anno si è aggiunto anche l’appuntamento della domenica, scelta che si è rivelata un grande successo. Berlusconi è stato lungimirante e la doppia messa in onda dello show lo ha premiato in termini di ascolti. Del resto Silvia Toffanin ormai è una certezza in casa Mediaset, lei che con uno stile sempre sobrio ed elegante riesce a entrare in profonda empatia con gli ospiti presenti in studio, regalandoci delle interviste indimenticabili.

Ed ecco che, a quanto pare, la scommessa in casa Mediaset continua. Stando a quanto riporta Dagospia, la data di conclusione di Verissimo potrebbe slittare ulteriormente. Non più il 13 marzo 2022, quindi, ma un prolungamento della messa in onda addirittura fino al mese di aprile.

Maria De Filippi, cosa farà dopo Amici

La strategia (vincente) di Pier Silvio Berlusconi ha coinvolto in questi mesi anche Maria De Filippi e il suo talent show Amici, uno dei programmi più seguiti di Mediaset. Del resto lo sappiamo, Queen Mary è come Re Mida che trasforma in oro tutto ciò che sfiora con un dito: i programmi da lei ideati e prodotti dalla sua Fascino sono una garanzia in termini di ascolti tv.

Il 13 marzo 2022 si ferma anche la messa in onda dello spazio domenicale dedicato ai talenti di Maria, dal momento che il sabato successivo (19 marzo), dopo l’ultima puntata di C’è Posta per Te, si avvierà ufficialmente la fase del Serale per decretare il giovane vincitore di questa edizione. Cosa farà, dunque, la conduttrice? Abbandonerà del tutto la domenica pomeriggio o qualcosa bolle in pentola?

Al momento non c’è alcuna conferma da parte dei vertici di Mediaset, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un’altra novità nei palinsesti che dovrebbe interessare proprio la regina di Canale 5. Pare che Maria De Filippi stia ideando un nuovo progetto con la sua Fascino proprio per occupare lo spazio domenicale. Potrebbe trattarsi di un game show da spostare successivamente nella fascia preserale, dopo un periodo di “rodaggio”. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali, ma una cosa è certa: Maria riuscirà ancora una volta a stupirci.