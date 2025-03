Fonte: IPA/Getty Images Valeria Marini e Patrizia Pellegrino a Ne vedremo delle belle

Non c’è feeling tra Valeria Marini e Patrizia Pellegrino a Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai 1. A farlo sapere è stata la stessa soubrette sarda durante la prima puntata del programma, accusando addirittura la collega e rivale di comprare i follower sui social per ottenere maggiore visibilità e magari vincere la prima edizione della trasmissione ideata e condotta da Carlo Conti. Un’ostilità decisamente profonda che sta andando avanti in questi giorni di prove, tanto che l’ex prima donna del Bagaglino è arrivata addirittura a minacciare la napoletana con un mango. Sì, proprio il celebre frutto che la Marini si è detta pronta a tirare in testa a Patrizia.

Valeria Marini vuole tirare un mango in testa a Patrizia Pellegrino

La produzione di Ne vedremo delle belle ha condiviso su Instagram un video in cui si vede chiaramente la minaccia di Valeria Marini nei confronti di Patrizia Pellegrino. “Questo mango, quando sarà maturo, lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino”, ha detto la Marini senza filtri. Parole che hanno lasciato tutti di sasso, a partire dalla stessa Patrizia, che non ha ancora capito bene il motivo di questo astio da parte di Valeria.

“Davvero non capisco cosa posso averle fatto. È un modo aggressivo e inappropriato”, ha dichiarato Patrizia. Pare che dopo quelle parole siano arrivate le scuse da parte di Valeria Marini ma la situazione sarebbe ancora incandescente.

“Ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela. Sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga. Come in questo caso. Perché questo è quello che è successo”, ha aggiunto la Pellegrino.

Valeria Marini sfida Pamela Prati a Ne vedremo delle belle

L’altra grande rivale di Valeria Marini a Ne vedremo delle belle è sicuramente Pamela Prati. Se ancora non si conosce il motivo dell’astio nei confronti di Patrizia Pellegrino, la rivalità tra Valeria e Pamela è ben nota dagli anni Novanta. Entrambe primedonne del Bagaglino, entrambe soubrette molto amate pronte a contendersi l’affetto del pubblico.

La Marini non ha reagito bene alla vittoria di Pamela alla prima puntata di Ne vedremo delle belle e ha già anticipato che alla seconda puntata sfiderà sicuramente la Prati. Quest’ultima si è detta pronta a tutto, per niente intimorita dall’aggressività della bionda collega. “C’è sempre stato questo Eva contro Eva. Una rivalità sana, spero. Anche se a volte non sembra. Lei vuole sempre stare al centro, ma quella sera la protagonista ero io e non se n’è accorta”, ha affermato la Prati a La vita in diretta.

Durante la serata d’esordio di Ne vedremo delle belle Valeria Marini non ha brillato dal punto di vista artistico. Le sue performance sono state piuttosto deludenti e alla fine si è dovuta accontentare del settimo posto in classifica. La 57enne ha dato sicuramente di più alla parte reality del format con le sue frecciatine e discussioni che hanno regalato la giusta dose di pepe e verve. E la sfida è solo agli inizi….