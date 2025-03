Fonte: IPA Patrizia Pellegrino

Carlo Conti ha aperto la puntata del 29 marzo 2025 di Ne vedremo delle belle con un ricordo del terribile terremoto che ha colpito di recente il Myanmar e chiedendo a tutti i suoi telespettatori di essere solidali ma, subito dopo, la puntata è entrata nel vivo, con le dieci protagoniste sulle note di Taylor Swift. Dopo il balletto d’apertura, la gara è entrata nel vivo con le sfide delle primedonne, ma in puntata non sono mancate le polemiche.

Pamela Prati statuaria. Voto: 10

Tra le dieci protagoniste di Ne vedremo delle belle c’è anche Pamela Prati, storica protagonista del Bagaglino. La showgirl ha trionfato nella prima puntata dello show con la sua performance nel campo del musical, ma anche con il canto è riuscita a impressionare il pubblico. A fine puntata era sul primo gradino del podio della classifica generale, che univa i risultati delle votazioni di entrambi gli episodi.

Ma Pamela Prati ha saputo colpire l’attenzione di tutti anche con il look scelto per la puntata. La showgirl, infatti, ha indossato una tutina trasparente in rete brillante, che lasciava intravedere un fisico assolutamente perfetto, coperto soltanto da un bikini color carne. Carlo Conti ha commentato l’outfit della concorrente con ironia: “Ti sei messa una cosina” e Mara Venier ha parlato di un fisico pazzesco. Non è mancata nemmeno la battuta a riguardo di Frank Matano: “Ha rubato la tutina ad Achille Lauro”.

Valeria e la terribile emicrania. Voto: 6

Nella prima puntata Valeria Marini si era lasciata andare subito alle polemiche, ma anche nella seconda non sono mancati i disguidi. La concorrente si è definita stavolta la Biancaneve del gruppo, dopo essersi auto denominata Cenerentola nell’episodio precedente.

La showgirl, in ogni caso, ha giustificato quanto successo nella puntata precedente con l’emozione del debutto e lo stress, che l’ha portata anche a reazioni esagerate ed esasperate: “Drammatizzo. Un po’ infantile sono”. Ma si è anche scoperto che, dopo il primo episodio dello show, Valeria Marini ha deciso di lasciare la chat WhatsApp dove si scrivono tutte le protagoniste del cast e non si è presentata alle prove. Anche in questo caso, la showgirl ha giustificato tutto con uno stato di salute non ottimale e una terribile emicrania: “Sono stata malissimo il giorno dopo”. Il mal di testa avrebbe quindi costretto la primadonna a lasciare il gruppo perché anche la vibrazione il cellulare la disturbava troppo…

Adriana Volpe ingenua. Voto: 6

Adriana Volpe è stata protagonista di una prova di danza contro Carmen Russo, che ha trionfato grazie alla sua grande esperienza. Ma la conduttrice televisiva ha lasciato il segno in puntata anche con le sue dichiarazioni per le compagne d’avventura e il racconto del disagio provato dopo l’ultima puntata dello show televisivo, quando è cominciata a girare una fake news, che la voleva isolata dal resto del gruppo: “Alcune volte parte una notizia falsa e poi, senza controllare le fonti, viene il tutto ribattuto. Io ci sono rimasta molto male”.

La conduttrice ha voluto sottolineare soprattutto il sostegno ricevuto dalle altre concorrenti: “Mi hanno scritto frasi che veramente sono una carezza al cuore, per me è stato importante… Mi hanno tutte aiutato, tutte coese. Vi ringrazio”. Mara Venier, però, ha fatto notare quanto questo suo atteggiamento sia insolito per una donna di spettacolo che dovrebbe essere abituata a certe dinamiche: “Adriana tu stai in questo nostro mondo… Ma possibile che tu ci rimani così male, io ti ho vista molto avvilita. Lascia perdere, dopo tanti anni dobbiamo farci scivolare addosso”.

Patrizia Pellegrino contro tutti. Voto: 8

Protagonista della seconda puntata di Ne vedremo delle belle anche Patrizia Pellegrino che, oltre alle sue doti canore, ha mostrato anche tutta la sua verve, visto che ha saputo rispondere a tono alle insinuazioni di tutte le colleghe: “Mi sono rotta le p***e a sentirvi dire che ho 60 anni”. In particolare Matilde Brandi ha voluto sottolineare alla collega che ogni età deve avere il suo decoro: “Non puoi fare dietro liceo e davanti museo”. Ma anche con Valeria Marini la showgirl ha dovuto uscire gli artigli e, dopo un battibecco, ha stabilito che la collega non è una sua amica, visto che l’ha anche accusata di essersi comprata dei follower indiani.