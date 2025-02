Fonte: IPA Morgan

Il Festival di Sanremo 2025 ha fatto registrare ascolti record, ma la direzione artistica di Carlo Conti ha sollevato anche qualche critica. Tra i principali detrattori della kermesse, c’è Morgan, che in un lungo post sui social ha sparato a zero sulla competizione, criticando i cantanti e la qualità dei brani in gara.

Morgan spara a zero sul Festival di Sanremo

Il Sanremo targato Conti non sembra convincere tutti. Almeno in termini di qualità della gara. Dopo le critiche taglienti di Selvaggia Lucarelli, anche Morgan si è unito al coro dei detrattori della kermesse. L’ex leader dei Bluvertigo ha affidato il suo pensiero ad una stories su Instagram, in cui ha utilizzato toni decisamente duri: “Sanremo? Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote, inesistenti” ha spiegato. A finire nel mirino, sono stati soprattutto i testi di brani: “Una roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Eppure, c’è una scelta di Carlo Conti che Morgan sembra aver molto apprezzato: “L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran”, scrive ancora. La celebre band è infatti attesa sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata della kermesse, con una sorpresa: insieme a Simon Le Bon suonerà anche Victoria De Angelis, chitarrista dei Maneskin, raccogliendo il testimone del suo collega Damiano David.

Morgan e Sanremo, una breve storia d’amore

L’ultima partecipazione di Morgan a Sanremo risale al 2020. In quell’occasione, il musicista si presentò in gara in coppia con Bugo con il brano Sincero. I due furono tuttavia squalificati dalla competizione poiché durante la quarta serata della kermesse, in seguito ad alcuni screzi avvenuti con il collega, Morgan salì sul palco cambiando il testo ufficiale del brano, e sostituendolo con le parole “Le brutte intenzioni, la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera”. Bugo, in risposta, abbandonò la scena interrompendo di fatto l’esibizione.

In seguito Morgan ha dichiarato: “Bugo mi aveva pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso. Una volta arrivati su quel palco, però, mi ha fatto uno sgarbo. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo, non mi ha rispettato perché non gliene fregava nulla. Ha deciso di cantare lui tutto il pezzo, quando avevamo provato diversamente. Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra. Allora gli ho inventato una canzone in faccia. Tra le altre cose è stato anche divertente e la gente ha apprezzato molto perché questo è spettacolo. Ed io lo spettacolo lo so fare”. Le questione, arrivata anche nelle aule di un tribunale, si è tuttavia conclusa con un’assoluzione per l’artista, accusato dal collega di diffamazione.

In precedenza, Morgan aveva preso parte a Sanremo con i Bluvertigo in tre occasioni: nel 1994 (categoria giovani) con Iodio; nel 2001 con L’Assenzio; nel 2016 con Semplicemente. Nel 2019, invece, aveva accompagnato Achille Lauro nella serata dei duetti con Rolls Royce.