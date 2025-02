Io Canto Senior, le pagelle: il meglio (e il peggio) della prima edizione

Fonte: IPA Gerry Scotti

La prima edizione di Io Canto Senior ha chiuso i battenti con la vittoria di Alessandro Rea: quattro puntate ricche di grandi emozioni, tra lacrime, esibizioni travolgenti e siparietti inaspettati. La musica è stata la grande protagonista dello show condotto da Gerry Scotti, sempre pronto a mettersi in gioco e a commuoversi di fronte al talento (e alle storie) dei cantanti in gara. La giuria, composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, ha regalato momenti leggeri e divertenti, ma anche qualche scivolone: ecco il meglio e il peggio della prima edizione di Io Canto Senior.

Gerry Scotti, conduttore dal cuore tenero. Voto: 9

Lo sappiamo bene, Zio Gerry sa lasciarsi trasportare ed emozionarsi come pochi. Dopo Io Canto Generation, Scotti è tornato su Canale 5 pronto a mettersi in gioco con una nuova sfida, quella di Io Canto Senior, talent per voci over che ha regalato al pubblico tante emozioni e grandi performance. Anche in questa occasione il conduttore ha mantenuto quella gentilezza e quel garbo che da sempre lo contraddistinguono, commuovendosi nei momenti più intensi della gara, sempre pronto con un fazzoletto da porgere quando le lacrime rigano il volto di qualche concorrente.

Tenerezza e leggerezza sono le parole che gli si addicono di più e che fanno di Gerry Scotti, non a caso, uno dei volti più amati della televisione italiana: non possiamo che promuoverlo a pieni voti.

Iva Zanicchi e Orietta Berti, una coppia “scoppiettante”. Voto: 7

In uno show dove la musica è stata l’assoluta protagonista, lo spazio per i siparietti e le risate non era tantissimo. Eppure Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno saputo regalarci tante perle divertenti durante le quattro puntate di Io Canto Senior. Una coppia scoppiettante, sempre pronta a punzecchiarsi senza mai cadere nell’offesa spicciola e nella volgarità (nonostante qualche battuta un po’ sconcia dell’Aquila di Ligonchio).

Un gioco, il loro, dove emerge tutta la stima tra le due e l’amicizia che le lega, tra battute a raffica che hanno dato un po’ di pepe allo show. Menziona d’onore poi a Orietta Berti che, ammettendo di non capire nulla di inglese, ha ammesso di ascoltare le canzoni “col vocabolario aperto”. “Me le faccio tradurre in modo da saperne i testi. Mi serve per giudicare meglio l’interpretazione dei concorrenti”. Che dire? Adorabile!

Claudio Amendola, giudice poco incisivo (con qualche gaffe). Voto: 5

Si è commosso, ha espresso la sua opinione (a volte anche esagerando), ma come giudice ha convinto poco. Claudio Amendola, reduce dall’esperienza di Io Canto Generation, si è fin troppo lasciato andare in alcune occasioni, con battute che poco hanno a che fare col divertimento. Tanti gli scivoloni, come l’uscita poco felice sulla card del concorrente Giorgio: “Sembra una foto da lapide!”. Avremmo preferito meno interventi e più opportuni.

Fabio Rovazzi trasparente. Voto: 4

Se Claudio Amendola è stato fin troppo presente nei suoi interventi, Fabio Rovazzi è stato un giudice quasi “trasparente”. Poco incisivo, con pochi interventi se non quando chiamato a parlare, il cantante non ha lasciato il segno. Quasi in imbarazzo in (tanti) momenti, ha dato l’impressione di voler sparire. Decisamente bocciato.

Alessandro Rea, vincitore meritatissimo. Voto: 10

La sua vittoria non era scontata, perché i talenti in gara erano tanti: Alessandro Rea ha voce potente, che affiancata a una forte presenza scenica, ha contribuito a premiarlo proprio durante la finale dopo un inizio in salita. È riuscito a battere la favorita Saba De Rossi e conquistare la vittoria, emozionando tutti sulle note di My Way dopo la proclamazione.