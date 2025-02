Alessandro Rea, chi è il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior

Fonte: IPA Gerry Scotti

Ieri sera 31 gennaio è andata in onda la finale di Io Canto Senior, vinta da Alessandro Rea, un assistente capo della Polizia Penitenziaria di Rebibbia. Rea, 47 anni, è riuscito a vincere la prima edizione del talent show condotto da Gerry Scotti: a lui è andato il premio di 30mila euro. Scopriamo chi è.

Chi è Rea, il vincitore di Io Canto Senior

Io Canto Senior 2025 è stato vinto da Alessandro Rea: venerdì 31 gennaio, abbiamo assistito alla finale di Io Canto Senior: erano 12 i concorrenti ancora in gara, che si sono sfidati fino all’ultimo. In palio 30mila euro in gettoni d’oro. Nella semifinale, Rea aveva già conquistato tutti con Jailhouse Rock di Elvis Presley: unico ed energico. Il talent show, condotto da Gerry Scotti, è stato un successo, per la direzione artistica di Roberto Cenci.

Il vincitore è dunque Alessandro Rea: la prima edizione del programma, che celebra i talenti over 45, ha visto Rea con una preferenza di 160 punti, Saba De Rossi 113, Giorgio Zuccolo 107 e Gabriele Paolucci 95. Al fianco di Rea, la mamma, “perché da lei è cominciato tutto”. Il vincitore ha spiegato che inizialmente non avrebbe voluto fare questo percorso. “Ma una volta convinto sono andato al primo provino e da lì è stata un’esperienza incredibile. Mia mamma c’è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte”.

Nella vita, il 47enne è assistente capo della Polizia Penitenziaria nel carcere di Rebibbia. Sin da bambino ha coltivato la passione per la musica. In studio, tra il pubblico, nella puntata finale di Io Canto Senior, anche l’amatissima mamma Elisa e la compagna, che si chiama allo stesso modo. Ed è stato raccontato anche un aneddoto della sua infanzia: aveva appena due anni quando scappò con la sua “chitarrina” per cantare una serenata alla nonna. Per la vittoria, ha scelto di cantare My Way, con una dedica toccante al papà. “Il brano parla di questa persona che ad un certo punto della sua vita si volta e vede tutto quello che ha fatto”.

La reazione dopo la vittoria di Io Canto Senior

“Eravamo tutti bravissimi, mi sono commosso tanto quando si sono esibiti i miei amici. Ho ceduto più volte. Se non avessi vinto io, avrebbe vinto Saba perché è strepitosa”. Dopo la vittoria a Io Canto Senior, Alessandro Rea ha commentato questo momento unico per lui. Con mamma Elisa e la compagna, che ha esultato non appena ha visto il suo nome nel “cielo” della scenografia del talent show (nello studio più grande di Mediaset), Rea ha inoltre aggiunto di essere onorato della divisa che porta. “Molto attaccato. Ho raccontato quest’esperienza ai miei colleghi, loro sono stati di una dolcezza estrema”. La sua è stata di certo una vittoria meritata: tante le esibizioni sorprendenti che abbiamo visto, per un programma che celebra la musica e i sogni. Anche per Scotti si è conclusa l’avventura: è ora atteso sul palco dell’Ariston per Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti e di Antonella Clerici. Per “Zio Gerry”, è la prima volta a Sanremo.