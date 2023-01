“GF Vip”, infranto il regolamento: c’entra il Festival di Sanremo

Fonte: Brigitte Niedermair per Ufficio Stampa Sanremo 2023, 9 donne in gara. Qualche sorpresa e tre grandi ritorni

Il Festival di Sanremo ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip. Com’è stato possibile? Stando a quanto riportato da molti telespettatori, che non si perdono neanche un momento della diretta h24 del reality show di Canale 5, un concorrente avrebbe infranto il regolamento facendo ai suoi compagni di avventura degli spoiler sull’edizione 2023 della kermesse canora più importante d’Italia. E no, non è qualcosa di ammissibile: chi entra al GF Vip è tenuto al segreto su tutto ciò che ha a che vedere con quanto accade all’esterno del loft di Cinecittà. Aria di provvedimenti in vista?

“GF Vip”, regolamento infranto per il Festival di Sanremo

Davide Donadei ha scatenato le ire dei telespettatori del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è tra gli ultimi concorrenti entrati a far parte del cast, quando Alfonso Signorini ha accolto i nuovi ingressi a ridosso delle festività natalizie. Sono ancora poche le settimane di permanenza all’interno del loft di Cinecittà, dunque, per Donadei. Eppure gli sono bastate per finire nel mirino dei telespettatori, che sono sempre molto attenti a quel che accade nella Casa più spiata d’Italia.

I veri affezionati del GF Vip non si limitano a godersi le puntate in prima serata condotte da Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti (che a quanto pare si prepara a tornare in Rai) e con la “voce dei social” Giulia Salemi. La diretta è disponibile h24 ed è proprio in un normale pomeriggio di chiacchiere che Donadei avrebbe fatto un terribile scivolone, infrangendo di fatto il regolamento del reality show.

Durante una normale conversazione avrebbe rivelato ad alcuni suoi compagni di avventura il nome di due concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dapprima si è detto fan di Ultimo, lasciando trapelare la sua gioia per la presenza del cantautore romano alla kermesse, poi – incalzato da Alberto De Pisis, giustamente incuriosito dalle informazioni “top secret” del coinquilino – ha anche ammesso che tra i nomi “revival” c’è quello piuttosto eclatante di Paola e Chiara.

“GF Vip”, provvedimenti in vista per Davide Donadei?

Davide Donadei stavolta l’ha combinata davvero grossa. Ormai anche i muri sanno che per i concorrenti entrati in corsa al GF Vip, dunque a programma iniziato, è severamente vietato diffondere informazioni su quanto accade all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Quando c’è da fare una comunicazione importante è Alfonso Signorini in prima persona ad aggiornare i Vipponi, proprio come ha fatto di recente svelando l’arresto del boss Matteo Messina Denaro.

Non sappiamo se la produzione abbia in mente di prendere provvedimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, anche se è quel che auspicano i telespettatori piuttosto delusi da quanto accaduto. Una soluzione potrebbe essere la nomination d’ufficio, come accaduto ad Andrea Zelletta che nella quinta edizione del reality si era reso colpevole di un mega spoiler sul campionato di Serie A.

Di certo Donadei, seppur ultimo arrivato, non ha perso occasione per far parlare di sé. Ancor prima dello spoiler su Sanremo era finito al centro delle polemiche per via di un’uscita a dir poco infelice su Oriana Marzoli, scatenando non solo le ire dei telespettatori ma perfino quelle della sua ex Chiara Rabbi. Vada per la maggiore flessibilità invocata da Signorini, ma la totale indifferenza non sembra la giusta soluzione…