“GF Vip”, la carica degli ex e tre cose che forse vi siete persi che solo noi vi diciamo

Alfonso Signorini lo aveva promesso. Il GF Vip non è di certo finito ed è per questo che il suo conduttore, insieme alla produzione, ha deciso di sconvolgere ancora i fragili equilibri che si sono instaurati all’interno della Casa, ospitando una serie di ex che per alcuni concorrenti hanno significato moltissimo. Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova sono quindi stati chiamati a raccolta per rivedere gli amori che si sono lasciati alle spalle.

È stato quindi il caso di Luca Onestini che, al solo vedere la sua ex Ivana, ha completamente cambiato faccia. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime e non ha potuto fare a meno di rievocare quanto accaduto ormai 5 anni fa, tornando a varcare la soglia della Porta Rossa, mano nella mano, con lei. Vediamo ora cos’è accaduto nella puntata del 6 febbraio e cosa (forse) vi siete persi.

GF Vip, l’amore di Luca Onestini per Ivana Mrazova

Il suo ingresso era stato anticipato con una lunga lettera che aveva commosso Onestini. Lui, però, non avrebbe mai immaginato di rivederla – in carne e ossa – di fronte a sé. E non ha potuto trattenere l’emozione. Luca non ha di certo dimenticato i giorni che hanno condiviso, l’amore che c’è stato e l’affetto che è rimasto dopo la conclusione di una lunghissima relazione che per lui ha significato tutto.

Il suo volto si è così trasformato e l’espressione dura e arcigna che indossato in queste settimane ha lasciato spazio allo sguardo perduto di un uomo innamorato. Lei, meravigliosa, è rientrata in Casa come ospite catalizzando immediatamente l’attenzione di tutti i concorrenti e in particolare di Antonino Spinalbese che l’ha definita “bellissima”.

Queste le sue parole: “So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza. Hai detto parole bellissime su di noi, ma c’è una cosa su cui non sono d’accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche”.

Il confronto tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria

Che si chiarissero era prevedibile, sebbene la reazione di Sonia Bruganelli non sia stata quella che ci aspettavamo. L’opinionista è stata infatti particolarmente comprensiva con Donnamaria, nonostante tutte le parole utilizzate nei suoi confronti (bollita, tra le tante): “Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”.

La replica non si è fatta attendere: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo”.

E ha continuato: “Da te me lo aspettavo. Dovresti maturare, essere felice quando una persona che ami ottiene un riconoscimento. Ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo – donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace”.

Lui conferma di dover maturare ma di essere comunque intenzionato a proseguire la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nonostante abbia ammesso di aver fatto tanti errori. Mea culpa che peraltro è già avvenuto, più volte, e che è stato disatteso tutte le volte che si sono ritrovati a discutere, anche per i motivi più banali.

L’uscita di Milena Miconi

Come annunciato da Alfonso Signorini all’inizio della puntata, Milena Miconi ha lasciato momentaneamente la Casa del GF Vip a seguito della scomparsa di Alessandro Lo Cascio, suo manager da moltissimi anni. Non si tratta però di un abbandono definitivo ma di un’uscita temporanea, per darle il tempo di partecipare alle esequie ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia.