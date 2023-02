Alessandro Lo Cascio, le cause della morte e il messaggio dello staff: “Un fulmine in pieno petto”

Un malore improvviso ha portato via per sempre Alessandro Lo Cascio , manager dei VIP amatissimo. Il mondo del cinema e della televisione italiana è in lutto per la sua morte, per la quale sono stati pubblicati messaggi commoventi da chiunque vi abbia lavorato insieme.

Aveva appena 52 anni e i suoi cari hanno dovuto dirgli addio per sempre nella giornata di sabato 4 febbraio. A piangerlo la sua famiglia, con la moglie Cristina e i figli Giorgio e Lorenzo, ma non solo. Era stato il manager di Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida e nel suo lavoro era amatissimo. Queste le parole di Sandra Milo: “Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, sinceri e veri”.

Alessandro Lo Cascio, le cause della morte

Il suo staff si è preso del tempo per pubblicare una foto completamente nera, in segno del profondo lutto subito, e un messaggio colmo d'amore e rispetto. Hanno infatti sentito la necessità di lasciar trascorrere delle ore tra il doloroso addio e questo post, inondato d'affetto da VIP e non solo.

Quando si diffondono notizie del genere, è facile imbattersi in svariate ipotesi, che spesso non hanno nulla in comune con la realtà dei fatti. La causa della morte di Alessandro Lo Cascio è stata un drammatico infarto, che non gli ha lasciato scampo. Non vi sono informazioni inerenti malattie pregresse.

Alessandro Lo Cascio, il ricordo dei VIP

Parlare di Alessandro Lo Cascio come di un manager dei VIP appare riduttivo, considerando il gran numero di messaggi pubblicati da parte di personaggi dello spettacolo, che sottolineano la grandezza dell'uomo e dell'amico, oltre che del professionista.

Sandra Milo ha speso splendide parole per lui, evidenziando un'amicizia che affonda le radici in un lontano passato. L'attrice ha dovuto dire addio a un carissimo amico, ma non solo, arrivando a definirlo quasi un quarto figlio.

Anche Mara Venier ha voluto ricordarlo, pubblicando uno splendido scatto di Alessandro Lo Cascio con Gina Lollobrigida. Ha voluto dirgli quanto gli volesse bene un'ultima volta, rammaricandosi dei tanti dolori che una persona buona e generosa come lui abbia dovuto sopportare in vita.

Tanti i post e altrettanti i commenti, come quello di Stefania Orlando, che lo ha descritto come dolce, attento, sensibile e ricco di una grande umanità. Una pioggia di parole splendide per Alessandro Lo Cascio, che rappresentano di certo una carezza per la sua famiglia. Il mondo dello spettacolo si è unito in un pianto corale, che ha coinvolto anche Alberto Matano, Orietta Berti, Valeria Graci e Pamela Prati, tra gli altri.

Commuovono le parole di Maria Grazia Cucinotta, infine, che considerava Alessandro Lo Cascio come un vero e proprio fratello. Ecco il suo ricordo su Instagram: "Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile…le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani. Ciao Ale amico mio del cuore".

Morte Alessandro Lo Cascio, Milena Miconi lascia il GF VIP

La notizia della morte di Alessandro Lo Cascio è giunta anche nella casa del GF VIP, dove Milena Miconi, sua assistita, ha avuto una dura reazione, pensando di uscire dal reality Mediaset. Ha scoperto di questa tragedia in Confessionale, con la produzione che ha reputato doveroso avvertirla di quanto avvenuto all’esterno. In breve tempo, Milena Miconi ha svelato ai propri compagni d’avventura la volontà di abbandonare la casa rapidamente: “Come faccio a restare qui dentro. Non me la sento”.

Resta da capire se nel suo caso si tratterà di un vero e proprio ritiro dal gioco o, come accaduto con Daniele Bossari in passato, le verrà data la possibilità di uscire dalla porta rossa per partecipare ai funerali di lunedì 6 febbraio, per poi rientrare.