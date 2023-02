Addio ad Alessandro Lo Cascio, l’agente delle VIP. Sandra Milo: “Era quasi un figlio”

Si è spento a 52 anni Alessandro Lo Cascio, un nome che forse non vi dirà molto ma che in realtà incarna un pezzo di storia del mondo dello spettacolo. Era l’agente delle VIP per eccellenza e nel suo curriculum vantava collaborazioni del calibro di Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Sandra Milo.

Proprio la musa di Fellini ha dato il triste annuncio su Instagram, condividendo un messaggio da cui traspare tutto il dolore per questa perdita. Lo Cascio era un professionista stimato ma anche un grande amico e un uomo che sapeva farsi voler bene da tutti. Come riporta Repubblica, i funerali si svolgeranno lunedì 6 febbraio 2023 alla Chiesa degli Artisti di Roma.

Alessandro Lo Cascio, il commosso addio di Sandra Milo

È tangibile il dolore di Sandra Milo per la morte di una persona che è stata per lei non solo un collaboratore sul lavoro, ma anche se non soprattutto un amico. “Molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio”, così lo definisce nel lungo e toccante post che ha dedicato su Instagram ad Alessandro Lo Cascio, scomparso in modo del tutto inaspettato.

“Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore – prosegue il post dell’attrice -, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro”.

Sono parole strazianti, quelle che la musa di Federico Fellini ha scelto per onorare la memoria dell’agente delle VIP, che si concludono con un pensiero per la moglie e i figli di Lo Cascio: “Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finché il buon Dio non mi chiamerà a sé”.

Addio all’agente delle VIP, i messaggi di cordoglio su Instagram

Ci sono persone che lasciano un’impronta indelebile, anche se non sono quelle che compaiono sul piccolo schermo o magari su un palcoscenico teatrale. Alessandro Lo Cascio era proprio così, un uomo dedito al proprio lavoro che agiva dietro le quinte per portare lustro alle sue amate VIP, con cui non solo ha collaborato dal punto di vista professionale ma ha anche stretto dei bellissimi rapporti di amicizia.

Neanche la morte può cancellare tutto questo, come dimostrano le parole di Sandra Milo ma anche quelle delle altre attrici e volti noti dello spettacolo che hanno scelto di condividere un pensiero per lui. Manila Nazzaro ha condiviso condiviso un cuore spezzato, seguita a ruota dalla collega Angela Melillo che ha scritto: “Il dolore mi ha trafitto il cuore”.

Ma l’elenco di celebs che Lo Cascio seguiva ormai da anni in qualità di agente potrebbe continuare con nomi come Rossella Brescia e Maria Grazia Cucinotta, senza dimenticare l’amicizia con grandi dive del calibro di Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida, quest’ultima da poco scomparsa all’età di 95 anni.