“Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a parlare in tv”. Ecco dove

Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero essere pronti a rilasciare la prima intervista televisiva. A distanza di mesi ormai dalla separazione, comunicata tramite due note distinte, potremmo ritrovarci (singolarmente) l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi in due salotti televisivi, quello di Francesca Fagnani e di Silvia Toffanin. Parliamo di indiscrezioni, ma sarebbero in effetti due interviste a dir poco seguitissime.

“Francesco Totti a Belve da Francesca Fagnani”

Una ex coppia che ha fatto sognare per vent’anni: la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata tra le più belle. Sotto le costanti luci dei riflettori, hanno vissuto un amore intenso e passionale. Adesso, però, sono “divisi”: l’ex calciatore è andato avanti con Noemi Bocchi, che ormai frequenta da più di un anno. Invece, la Blasi è insieme a Bastian, e la storia è sempre più ufficiale, tanto che sono già avvenute le presentazioni in famiglia.

Secondo una indiscrezione di Che tv fa, potrebbe esserci Francesco Totti nel salotto di Francesca Fagnani a Belve il 21 marzo. Mancano conferma e ufficialità, pertanto è una informazione da prendere con le pinze. Ma di certo sarebbe una delle interviste più seguite in televisione, dal momento in cui, almeno per il momento, Totti non ha voluto più parlare della Blasi dopo quanto dichiarato al Corriere della Sera.

“Ilary Blasi a Verissimo da Silvia Toffanin”

Naturalmente è impossibile non pensare al salotto di Verissimo: spesso si è molto discusso della possibilità di una intervista di Ilary Blasi. E dove potrebbe andare l’ex Letterina, se non proprio dalla sua carissima amica Silvia Toffanin? La scelta sarebbe perfetta, soprattutto perché sono amiche: questo permetterebbe alla Blasi di essere messa a proprio agio.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, in ogni caso, è già stata dalla Toffanin per parlare di Totti, per smentire la presunta crisi che li aveva colpiti ormai più di un anno fa (alla fine confermata). L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, potrebbe presto trasformarsi in un momento televisivo seguitissimo, anche in questo caso. Ma attendiamo sempre l’ufficialità.

Divorzio Totti-Blasi, salta l’udienza

Nella giornata del 14 marzo avrebbe dovuto tenersi la prima udienza per la separazione giudiziale, che alla fine è stata di fatto rinviata. Rimandato il faccia a faccia in tribunale, tra Ilary Blasi e Francesco Totti le cose non starebbero andando per il meglio. A rivelare il rinvio è stato Il Messaggero, che ha aggiunto che uno dei due ha chiesto il differimento dell’udienza.

La volontà di Totti sarebbe quella di chiudere in fretta il divorzio e di lasciarsi tutto alle spalle. Il suo obiettivo è quello di sposare Noemi Bocchi: ricominciare una nuova vita, costruendo la sua famiglia. Ma, dal momento in cui è saltato l’accordo consensuale, naturalmente non c’è modo – almeno per il momento – di coronare questo sogno.

Per la Blasi, invece, il tempo di andare avanti è già iniziato: al suo fianco c’è l’imprenditore tedesco Bastian Muller, che ha presentato in famiglia e con cui sta vivendo un momento davvero d’oro, nonostante le difficoltà in partenza per l’Isola dei Famosi, il cui cast è stato giudicato un “rischio” per la presenza di troppi sconosciuti.